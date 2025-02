Il bicarbonato di sodio è un alleato non solo in casa, ma anche per la salute. Sono diversi i benefici che apporta, sebbene non si debba esagerare.

Il bicarbonato di sodio è uno degli ingredienti che si trova, praticamente, in tutte le dispense. Può, infatti, essere utilizzato in cucina o nelle pulizie domestiche. Tuttavia, sono diversi anche i benefici che ha per la salute. Non si tratta, quindi, di un semplice prodotto, ma è davvero versatile.

Scopriamo insieme il segreto sorprendente che non conosci e quali sono le proprietà benefiche del bicarbonato di sodio. Fa davvero bene alla salute?

I benefici del bicarbonato di sodio: antinfiammatorio e non solo

Oltre ad essere particolarmente indicato per la pulizia di frutta e verdure e per la lievitazione dei panificati, il bicarbonato di sodio è ottimo anche per il benessere del nostro l’organismo? Secondo alcuni studi, sembra che basti sciogliere del bicarbonato in un bicchiere d’acqua e berlo tutti i giorni, per iniziare ad avere degli ottimi risultati. Certamente, è un alcalinizzante naturale: regola il pH del sangue e questo lo rende un valido contributo nella lotta all’acidità dell’organismo, alla quale si va spesso incontro.

Secondo alcuni studi, infatti, assumendolo si aiuta il passaggio da uno stato di acidità ad uno più alcalino, evitando così l’insorgere di gastrite o reflusso gastroesofageo. Allevia, inoltre, il mal di gola: fare dei gargarismi con acqua e bicarbonato dona sollievo, in caso di leggeri mal di gola. Tra le altre cose, infatti, il bicarbonato ha anche proprietà antisettiche. Funge da antiacido e dona sollievo in caso di indigestione. Quando si mangia in modo pesante e si avverte la presenza di gas o di gonfiore, basta un cucchiaino di bicarbonato sciolto in mezzo bicchiere d’acqua per sentirsi subito meglio.

Un rimedio casalingo, ma efficace, per fastidi leggeri ma insistenti. Riduce anche i dolori da artrite e i dolori muscolari: diluito nell’acqua, il bicarbonato di sodio ha anche la particolarità di ridurre i dolori muscolari e articolari. Allevia, inoltre, le infiammazioni della bocca: sciacquare la bocca con acqua e bicarbonato allevia dolori gengivali o dentali, dovuti a leggere infiammazioni. Senza alcun dubbio, quindi, uno dei suoi benefici è quello di avere un potere antinfiammatorio.

Il bicarbonato di sodio fa male al cuore? Gli effetti collaterali

Nonostante i tanti benefici, ci si chiede spesso se il bicarbonato di sodio possa fare male al cuore. Se utilizzato con moderazione, assolutamente no. L’abuso, invece, può avere degli effetti collaterali, in particolare proprio per il sistema cardiovascolare. Il bicarbonato di sodio fa alzare la pressione sanguigna e fa male ai reni? In dosi eccessive e di frequente, sì. Chi soffre di ipertensione dovrebbe, quindi, fare attenzione prima di assumerlo.

Sebbene il bicarbonato sia un valido aiuto da tenere sempre a portata di mano, è bene ricordare che va consumato con moderazione. Resta, inoltre, valido l’invito a chiedere informazioni al proprio medico curante – specialmente, se si è in cura per qualche patologia – per avere tutti i consigli del caso. Scopri anche gli altri usi del bicarbonato e cosa succede se bevi acqua e bicarbonato ogni giorno.