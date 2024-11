Dalle mini bag alle tote, la nuova collezione di borse H&M ha tutto quello che cerchi. i must-have della stagione, pratici e alla moda per la città.

H&M, il colosso svedese del fast fashion, è noto per la capacità di reinterpretare le tendenze della moda a prezzi accessibili, rendendo ogni nuova collezione un’occasione per esprimere il proprio stile. Insieme ai capi d’abbigliamento e ai cappotti autunno-inverno 2024 H&M ha presentato una gamma di borse che spazia dai modelli versatili e minimalisti a quelli più strutturati e audaci.

La collezione H&M propone le borse di tendenza per questa stagione con un’attenzione particolare ai dettagli, puntando su materiali pratici come i tessuti coated e l’effetto nappato. Ecco una selezione di 10 tra le borse più interessanti con qualche consiglio sui look con cui abbinarli per creare outfit perfetti in ogni occasione.

H&M, la nuova collezione di borse: le tracolle

La prima borsa che abbiamo selezionato è una piccola tracolla versatile, disponibile in colori classici come marrone scuro, nero, crema e rosso. Si distingue per la tracolla regolabile con fibbie metalliche e le estremità lunghissime, un dettaglio che dona dinamismo all’accessorio, senza risultare eccessivo. È ideale per chi ama uno stile minimalista ma con dettagli originali.

Perfetta per accompagnare look quotidiani come jeans e un maglione a collo alto o, in alternativa, con un abito chemisier e stivaletti, questa tracolla piccola aggiunge quel tocco di eleganza disinvolta, ideale per le giornate in città.

Un altro modello funzionale e contemporaneo: la borsa a tracolla con tasche, progettata per chi ha bisogno di praticità ma non vuole rinunciare allo stile. Con tasche a pattina e fibbie decorative questo modello risponde perfettamente alle esigenze quotidiane, ed è un’ottima soluzione per chi è sempre in movimento.

Abbinata a un parka o un trench in stile militare e ad un paio di scarpe comode e di tendenza come gli anfibi, completa un look urbano e moderno; per un’outfit più casual, invece, abbinala a un pullover oversize e a pantaloni cargo, sfruttando la sua linea funzionale.

La borsa a tracolla con coating, disponibile in una gamma cromatica che va dal marrone scuro al nero, grigio e bianco, è una tracolla versatile che offre una linea essenziale e pulita, ideale per chi apprezza uno stile sobrio.

La sua silhouette snella la rende adatta a look urbani e moderni, come un abito in maglia abbinato a stivali alti. Può essere facilmente indossata anche con un cappotto lungo per un effetto raffinato, rendendola una scelta perfetta per ogni occasione.

La maxi borsa a spalla

Questa borsa a spalla marrone scuro o nera in tessuto coated è un accessorio dal design lineare e moderno, elegante e pratico allo stesso tempo. Con la sua ampia tracolla e la chiusura magnetica nascosta è perfetta per l’uso quotidiano.

Si abbina facilmente a completi formali come tailleur pantalone, ma è altrettanto perfetta con outfit più casual, come una camicia oversize e jeans scuri, per un look che combina comfort e stile senza sforzo.

I modelli più eleganti

Altro modello della nuova collezione di borse H&M è questa bag dalle linee pulite con una tracolla morbida e ritorta, un’interpretazione originale della classica tracolla. Realizzata in tessuto coated e disponibile in marrone scuro, nero e grigio, si adatta a chi preferisce accessori raffinati ma mai banali.

Grazie alla sua silhouette morbida e compatta, è perfetta da abbinare a look serali o formali: si integra facilmente con un cappotto sartoriale e pantaloni a sigaretta, ma può anche essere indossata con un look da lavoro più informale, ad esempio con blazer oversize e jeans cropped.

Dal design elegante e pratico, la borsa a tracolla con fascetta regolabile in metallo e chiusura magnetica nascosta è un modello versatile e funzionale. La tracolla regolabile e la piccola targhetta staccabile la rendono perfetta per chi ama i dettagli.

Questo modello nero può completare sia un look da lavoro, magari con un abito midi e stivaletti, sia un outfit serale, con un abito lungo e accessori metallici, per un tocco di classe in più.

Le shopper della collezione di borse H&M

La shopper in tessuto coated marrone scuro con dettagli in metallo è un modello ampio e strutturato, adatto per chi necessita di un accessorio capiente ma non vuole rinunciare a un tocco di stile. I dettagli in metallo sul fondo donano una nota grintosa, rendendo questa borsa perfetta per un look casual-chic.

Ideale per l’ufficio o per lo shopping, si abbina a cappotti lunghi o giacche blazer. Può completare facilmente anche un outfit elegante in abito midi e stivali al ginocchio, diventando così un accessorio versatile per l’intera giornata.

Tra le borse della nuova collezione H&M anche la shopper in tessuto nappato marrone scuro, pensata per chi ama un look casual ma sofisticato. Con due coppie di manici, offre la possibilità di portarla sia a mano sia a spalla, a seconda delle esigenze.

L’assenza di fodera conferisce a questo modello un fascino naturale e rilassato, perfetto per un look di ispirazione boho-chic. Si abbina a cappotti morbidi, pantaloni larghi e dolcevita oversize. L’accessorio ideale per i look cozy chic delle giornate fredde.

La borsa portacellulare trapuntata

La borsa portacellulare trapuntata è disponibile in vari colori come bordeaux, nero e beige con stampa pitonata ed è un accessorio pratico e stiloso. Dotata di tracolla sottile e manici in metallo, è perfetta per portare con sé l’essenziale.

Da abbinare a look sportivi o casual, come una giacca in eco-pelle e jeans skinny, offre un tocco glam anche nei giorni più informali.

La borsa sportiva super capiente

Infine, la borsa sportiva idrorepellente beige scuro è ideale per chi ha uno stile di vita dinamico. Con una silhouette ampia e pratica, è perfetta per l’abbigliamento casual e sportivo, ad esempio con leggings e felpa oversize. È la scelta perfetta per il tempo libero e per le giornate all’aria aperta, grazie al suo design resistente e alla sua capienza.

Questi sono solo alcuni dei modelli di borse della nuova collezione H&M autunno-inverno 2024 che è davvero ampia e pensata per rispondere a ogni stile e necessità. Che tu preferisca l’eleganza sobria o un look più deciso da H&M trovi una borsa per ogni occasione, perfetta per aggiungere personalità a ogni outfit della stagione senza spendere una fortuna.