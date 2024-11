Il catalogo H&M è ricco di cappotti di lunghezze, materiali e colori diversi. Non c’è che l’imbarazzo della scelta per l’autunno e l’inverno.

L’arrivo della stagione fredda richiede l’uso di capi di abbigliamento caldi e avvolgenti, come i cappotti. A questo proposito, il guardaroba si arricchisce di capi H&M che – come sempre – garantisce stile e attenzione alle ultime tendenze, oltre che alle esigenze degli amanti della moda.

Eleganza, praticità e comfort, la nuova collezione di cappotti H&M include modelli audaci e classici, oltre che finiture ricercate. Scopriamo insieme le novità dei cappotti H&M, per una stagione autunnale e invernale con stile.

Cappotto H&M donna al ginocchio

Il cappotto H&M donna al ginocchio è disponibile in un bellissimo colore marrone e grigio scuro, oltre che in diverse taglie. Un cappotto lungo al ginocchio, ampio e realizzato in feltro, con bottoni davanti e colletto, oltre a maniche lunghe e bottoni regolabili sul fondo.

Il cappotto presenta uno spacco dietro e tasche laterali. Per preservarlo al meglio, ricordate di utilizzare detergenti delicati per un lavaggio a 30° e di lasciarlo asciugare semplicemente appeso.

Cappotto con cintura da annodare

Caldo e morbido, il cappotto H&M con cintura da annodare è pronto a riscaldarci durante i mesi più freddi. In bianco, nero, beige scuro e grigio scuro, è disponibile in tonalità perfette per poter essere abbinate con facilità. Si tratta di un cappotto lungo in tessuto, che presenta una cintura alta staccabile da poter annodare in vita.

Sono presenti anche dei bottoni nascosti davanti, uno spacco dietro e delle tasche laterali. Per la lunga stagione autunnale e la stagione invernale, si tratta di un’ottima scelta per affrontare il freddo.

H&M e il cappotto Teddy

Infine, con l’ampia gamma di modelli proposti da H&M è possibile accontentare davvero ogni esigenza di stile. Ci sono lunghezze, materiali e tipi di chiusura diversi. Il maxi-cappotto Teddy, in pelliccia di pile, è presente in beige chiaro. Caratterizzato da un’ampia linea, ha uno scollo a V, tasche laterali seminascoste e doppio petto con bottoni.

Ovviamente a maniche lunghe, è lavabile a secco o a 40°, mentre può essere messo in asciugatrice a bassa temperatura. È, comunque, possibile scegliere tra i tantissimi cappotti H&M disponibili. Voi quali preferite? Ricordate di non perdere anche la collezione di Natale H&M Home.