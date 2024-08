Vuoi rinnovare il tuo guardaroba? Leggi la nostra guida completa sulle borse più cool dell’autunno 2024 e trova l’ispirazione giusta.

L’autunno 2024 è alle porte e, come ogni nuova stagione, le passerelle delle sfilate ci hanno offerto un’anteprima delle tendenze più hot nel mondo degli accessori. Le borse, in particolare, sono state protagoniste con una varietà di modelli e stili capaci di soddisfare ogni esigenza di stile e funzionalità. Accessori amatissimi e tra i più utilizzati dalle donne, le borse rivelano la nostra personalità: per questo è importante scegliere tra i trend dell’Autunno 2024 il modello che ci rispecchia meglio.

Tra i trend emersi, spicca l’uso di colori intensi come il rosso scuro e il bordeaux, che si affermano come le nuove alternative alle classiche tonalità neutre. Brand come Gucci, Hermès e Ferragamo per l’Autunno-Inverno 2024/25 hanno scelto di puntare su queste nuance, rendendole must-have della stagione. Scopriamo insieme i modelli di borse più trendy dell’autunno 2024 e come abbinarli al meglio ai tuoi outfit.

Autunno 2024, le borse con charms per un tocco di personalità

Le borse con charms rappresentano una delle tendenze più divertenti e personalizzabili dell’Autunno 2024. Marchi come Fendi, Miu Miu e Coach hanno interpretato questo trend in modo creativo, aggiungendo ciondoli, portachiavi e decorazioni alle loro borse. Dettagli che non solo aggiungono un tocco di originalità, ma permettono anche di personalizzare la propria borsa in base all’umore o all’occasione.

Come abbinarle: le borse con charms sono perfette per aggiungere un tocco di vivacità a un outfit casual. Indossale con un paio di jeans boyfriend e un maglione oversize per un look rilassato ma curato nei dettagli. Se preferisci un look più elegante, abbinale a un abito midi in seta e a un paio di stivaletti con tacco per un effetto sofisticato ma non troppo formale.

Borse Hobo, comfort e stile in versione oversize

Le borse hobo, le maxi bag oversize con la loro forma arrotondata e la capacità di contenere tutto l’essenziale (e anche di più!), sono tornate alla ribalta in grande stile per l’Autunno 2024. Bottega Veneta ha proposto modelli capienti e dal design minimalista, perfetti per chi cerca un accessorio che unisca praticità ed eleganza.

Come abbinarle: la borsa hobo si abbina alla perfezione con outfit dal mood rilassato e boho-chic. Provala con un cappotto oversize in lana e un paio di pantaloni a palazzo per un look raffinato ma confortevole. Per un outfit da giorno più casual, scegli un paio di sneakers bianche e un trench coat, aggiungendo la tua hobo bag come accessorio principale.

Borse bisaccia, il fascino del mondo equestre

Ispirate al mondo equestre, le borse bisaccia hanno un fascino senza tempo. Chanel e Miu Miu hanno portato in passerella versioni aggiornate di questo classico, caratterizzate da linee eleganti e materiali pregiati. Con la loro struttura rigida e il design funzionale, queste borse sono ideali per chi cerca un accessorio versatile e chic.

Come abbinarle: le borse bisaccia sono perfette per completare un look preppy o country-chic. Indossale con un blazer doppiopetto, un paio di pantaloni a sigaretta e stivali alti in pelle per un outfit sofisticato e di tendenza. Sono anche ideali per un look autunnale rilassato, magari abbinate a un cardigan in lana grossa e jeans a vita alta.

Borse Furry, il trend morbido dell’autunno 2024

Se ami la sensazione di morbidezza e comfort, le borse furry saranno il tuo accessorio preferito per l’autunno 2024! Brand come Diesel, Marni e Blumarine hanno presentato borse ricoperte di pelliccia, che aggiungono un tocco di calore e originalità a qualsiasi outfit. Questi modelli sono ideali per chi non vuole passare inosservata e ama giocare con texture diverse.

Come abbinarle: le borse furry si sposano bene con outfit semplici ma curati. Prova ad abbinarle a un look total black per far risaltare la borsa come protagonista. Un abito in maglia aderente e stivali alti in pelle creeranno un contrasto interessante con la morbidezza della borsa. Se preferisci un look più casual, indossala con un piumino oversize e jeans per un outfit trendy e confortevole.

Borse a portafoglio: funzionalità ed eleganza per l’ufficio

Le borse a portafoglio, con il loro design strutturato e le numerose tasche, sono perfette per chi cerca un accessorio pratico ma elegante per l’ufficio. Fendi, Balenciaga e Proenza Schouler hanno presentato modelli che uniscono funzionalità e stile, ideali per portare con sé tutto l’essenziale, dal laptop ai documenti.

Come abbinarle: le borse a portafoglio si integrano perfettamente con un look da ufficio formale. Indossale con un completo pantalone e una camicia in seta per un look professionale e raffinato. Per un outfit meno rigido, puoi optare per un blazer destrutturato e pantaloni culotte, mantenendo la borsa a portafoglio come elemento di eleganza e praticità.

Borse tote, capienti e versatili

Le borse tote, conosciute anche come shopper, continuano a essere un must-have per l’autunno 2024, soprattutto per chi cerca capienza e versatilità. Modelli grandi e capienti come quelli proposti da Bottega Veneta e The Row sono perfetti per chi ha bisogno di un accessorio che sia allo stesso tempo chic e pratico.

Come abbinarle: le borse tote si abbinano facilmente a qualsiasi outfit, rendendole perfette per l’uso quotidiano. Indossale con un trench coat e pantaloni cropped per un look urbano e sofisticato, oppure con un abito lungo in maglia per un outfit comodo e stiloso. Per il fine settimana, abbinale a un look casual con leggings e un maglione oversize.

Mini borse bauletto e micro bag cilindriche: il trend del’Autunno 2024

Le mini borse bauletto, in stile bowling e dalla forma rettangolare, sono uno dei trend più in voga per l’autunno 2024. Louis Vuitton e Miu Miu hanno proposto versioni compatte e dal design raffinato, ideali per chi ama gli accessori di piccole dimensioni ma non vuole rinunciare allo stile. Le micro bag cilindriche, viste da Louis Vuitton e Proenza Schouler, aggiungono un tocco di originalità e modernità agli outfit.

Come abbinarle: questi modelli di borsa sono perfetti sia per completare un look da sera che per un outfit più casual. Indossale con un abito midi in velluto e stivaletti per un look elegante e alla moda. Per un outfit più informale, abbinale a un paio di jeans skinny e una giacca di pelle per un tocco rock.

Bracelet bag: quando la borsa diventa gioiello

Tra le novità più interessanti in tema di borse per l’autunno 2024 c’è la bracelet bag, un accessorio che unisce la funzionalità di una borsa alla bellezza di un gioiello. Chloé e Alaïa hanno lanciato versioni che reinterpretano la borsa come un bracciale da portare al polso, perfetto per aggiungere un tocco di glamour a qualsiasi outfit.

Come abbinarle: la bracelet bag è ideale per le occasioni speciali o per una serata fuori. Indossala con un abito da cocktail e tacchi alti per un look elegante e sofisticato. Se preferisci uno stile più casual chic puoi abbinarla a un vestito in maglia e stivaletti, mantenendo l’accessorio come elemento centrale del look.