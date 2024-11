Vuoi labbra più voluminose? Scopri tutto quello che c’è da sapere sui filler labbra: indicazioni, controindicazioni e consigli post-trattamento.

Il filler labbra è uno dei trattamenti estetici più richiesti in assoluto, e non accenna a passare di moda. Negli ultimi anni tantissime persone, soprattutto donne, hanno scelto questa procedura per dare alle labbra un tocco di volume in più, ridefinirle, o combattere qualche segno del tempo. Che sia per un effetto rimpolpante o per ridare pienezza a labbra che hanno perso tono, il filler risponde a varie esigenze e va incontro a gusti diversi.

Se hai deciso anche tu di fare il filler labbra, prima di prendere appuntamento con un medico estetico ci sono tante cose che devi sapere. Come funziona e perché sceglierlo, le cose da fare e quelle da evitare prima e dopo, se è doloroso e quanto cosa. Continua a leggere, troverai le riposte a tutte queste domande!

Cos’è il filler labbra e come funziona?

Il filler labbra è una procedura non invasiva che si basa su microiniezioni di acido ialuronico, una sostanza che il nostro corpo produce naturalmente e che aiuta a mantenere la pelle elastica e idratata. Per questo è considerato sicuro e temporaneo: viene riassorbito con il tempo e, in caso di necessità, può anche essere rimosso. Il suo effetto è quasi immediato: l’acido ialuronico trattiene l’acqua, donando volume e definizione alle labbra con un effetto naturale.

Le ragioni per scegliere il filler labbra sono tante. Molte persone ad esempio vogliono migliorare l’armonia del volto con labbra più definite e piene, per un aspetto più fresco e curato. C’è poi chi lo sceglie per correggere piccole imperfezioni o per ripristinare simmetrie naturali, come nel caso di cicatrici o particolari conformazioni delle labbra.

Inoltre, per chi nota segni del tempo, il filler è anche un “anti-aging” per le labbra: con l’età, infatti, le labbra possono assottigliarsi e perdere definizione. E quando le tecniche make-up come il trucco overline per avere labbra più definite e polpose dopo i 50 anni non bastano più, si può ricorrere al filler per ripristinarne il volume e il contorno. Infine l’acido ialuronico aiuta a trattenere l’umidità, e rende questo trattamento perfetto per chi soffre di secchezza cronica delle labbra.

Cosa fare e cosa non fare prima e dopo il filler labbra

Prima di prendere appuntamento ti sarà utile qualche consiglio pratico per ottenere il risultato migliore, evitare spiacevoli sorprese e capire cosa aspettarsi, sia in termini di esperienza che di costi. Ecco tutto quello che devi sapere per prepararti al meglio e ridurre i rischi di effetti collaterali.

Cosa fare prima del filler

Idratati bene. Bevi molta acqua nei giorni precedenti, così da garantire la massima idratazione e facilitare l’azione dell’acido ialuronico.

Bevi molta acqua nei giorni precedenti, così da garantire la massima idratazione e facilitare l’azione dell’acido ialuronico. Applica un balsamo labbra. Idratazione e morbidezza rendono le labbra più preparate all’iniezione.

Idratazione e morbidezza rendono le labbra più preparate all’iniezione. Prendi un giorno di riposo. Pianifica il trattamento in una giornata in cui puoi prenderti del tempo per rilassarti dopo, così da evitare stress e attività fisica.

Cosa evitare prima del filler

Niente alcol. Evita il consumo di alcolici per almeno 24 ore, poiché può aumentare il rischio di lividi e gonfiori.

Evita il consumo di alcolici per almeno 24 ore, poiché può aumentare il rischio di lividi e gonfiori. Evita farmaci anticoagulanti . Aspirina, ibuprofene e altri farmaci simili sono da evitare una settimana prima (sentendo prima il medico), perché aumentano la tendenza ai lividi.

. Aspirina, ibuprofene e altri farmaci simili sono da evitare una settimana prima (sentendo prima il medico), perché aumentano la tendenza ai lividi. Non fare scrub labbra. Meglio evitare esfoliazioni nelle 24 ore precedenti, per non irritare la pelle.

Cosa fare dopo il filler

Impacchi freddi. Applica subito del ghiaccio (non direttamente sulla pelle, meglio avvolto in un panno) per ridurre eventuale gonfiore.

Applica subito del ghiaccio (non direttamente sulla pelle, meglio avvolto in un panno) per ridurre eventuale gonfiore. Usa prodotti lenitivi. Balsami a base di arnica e vitamina K possono aiutare a far sparire più in fretta i lividi.

Balsami a base di arnica e vitamina K possono aiutare a far sparire più in fretta i lividi. Mantieni le labbra idratate. Usa un balsamo o un olio labbra idratante per garantire che il risultato sia duraturo.

Cosa evitare dopo il filler

No trucco per 24 ore. Meglio aspettare almeno un giorno prima di applicare make-up per evitare irritazioni o infezioni.

Meglio aspettare almeno un giorno prima di applicare make-up per evitare irritazioni o infezioni. Niente attività fisica intensa. L’esercizio fisico può aumentare il gonfiore, meglio rimandare di un paio di giorni.

L’esercizio fisico può aumentare il gonfiore, meglio rimandare di un paio di giorni. Non esporti al sole o al calore. Sauna, bagni caldi e sole diretto sono da evitare nei giorni successivi, perché possono far gonfiare le labbra ulteriormente.

Il filler labbra è doloroso?

La paura del dolore è normale, ma la buona notizia è che il filler labbra è generalmente ben tollerato. Solitamente, il medico applica una crema anestetica o usa un filler contenente lidocaina (un anestetico locale) che rende il trattamento molto più confortevole.

Potrai avvertire una lieve sensazione di pressione o pizzicore durante l’iniezione, ma di solito si tratta di fastidi minimi e temporanei. Se hai una soglia del dolore molto bassa parlane con il professionista, che potrà utilizzare altre soluzioni per rendere il trattamento più piacevole.

Come scegliere il filler giusto

Quando si decide di fare un filler labbra è fondamentale scegliere un professionista di fiducia che utilizzi i prodotti migliori. I filler a base di acido ialuronico sono spesso i preferiti per le labbra perché garantiscono un effetto naturale e, se necessario, possono essere rimossi facilmente. Tra i marchi più conosciuti ci sono Restylane e Juvaderm, apprezzati per la loro versatilità e l’effetto naturale. Ogni filler è pensato per esigenze diverse: alcuni sono più indicati per dare volume, altri per ridefinire i contorni. La scelta dipende molto dai desideri di chi lo fa e dalla valutazione del professionista.

Quali sono i costi medi?

I costi del filler labbra possono variare molto, ma si collocano generalmente tra i 200 e i 500 euro a seduta, in base a diversi fattori:

Quantità di prodotto usato. Più acido ialuronico viene iniettato, maggiore sarà il costo.

Più acido ialuronico viene iniettato, maggiore sarà il costo. Professionalità e reputazione del medico. Un professionista qualificato con esperienza può avere tariffe più alte, ma offre anche maggiori garanzie di sicurezza. Se stai pensando di fare un filler labbra, il consiglio principale è di affidarti sempre a un professionista qualificato, che utilizzi prodotti di qualità e adotti un approccio personalizzato.

Tipo di filler. Esistono filler con formule diverse, alcuni più pregiati e duraturi di altri, che incidono sul prezzo.

Alcuni centri offrono anche pacchetti per chi desidera fare il filler più di una volta o aggiungere altri piccoli ritocchi al viso, quindi è sempre utile chiedere in fase di consulto.

Il risultato è subito visibile?

Assolutamente sì! Finita la seduta, noterai subito un bel volume in più. Potrebbero esserci però un leggero gonfiore e qualche piccolo livido nei giorni successivi, che spariscono gradualmente, lasciando spazio al risultato definitivo. Di solito, l’effetto completo e stabilizzato si vede dopo circa due settimane e può durare dai 4 ai 6 mesi, a seconda di fattori come il tipo di pelle, il metabolismo e lo stile di vita. Se segui questi consigli e ti affidi a mani esperte, il filler labbra può regalarti un aspetto fresco e naturale, esaltare la tua bellezza e valorizzare l’armonia del tuo volto.