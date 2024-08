Rimpolpanti e glam, i 3 migliori oli per le labbra

Tra i prodotti di bellezza maggiormente utili, c’è l’olio per labbra. Idratante e volumizzante, è un alleato che non può mancare.

La cura delle labbra non dovrebbe mai essere trascurata. Quando si parla di make-up e di bellezza, questa parte del corpo è sempre tra le più “coccolate”, grazie ai tantissimi prodotti disponibili. Certo è che non sempre è facile capire quale di questi sia più adatto alle nostre esigenze o al nostro tipo di pelle.

A questo proposito, l’olio per labbra è uno dei migliori alleati per avere delle labbra idratate, morbide e protette. Ricco di sostanze emollienti e nutrienti, può prevenire anche delle piccole screpolature. Integrare questo piccolo elisir nella nostra routine di bellezza quotidiana è, quindi, necessario per avere delle labbra sempre al top! Scopriamo alcuni dei migliori oli per le labbra, glam e rimpolpanti.

Olio labbra naturale Nuxe

Come detto, l’olio labbra o lip oil è un cosmetico utile per idratare, nutrire e rimpolpare le labbra secche. In vendita esistono davvero tanti tipi di olio labbra: si va da quelli profumati a quelli naturali, passando per quelli colorati. Nuxe, ad esempio, propone un gloss al miele con una formula due in uno, in grado di nutrire e proteggere le labbra senza renderle appiccicose.

Questo prodotto vanta un profumo e un sapore al miele, oltre ad avere una texture morbida. Anche l’occhio, comunque, vuole la sua parte: ecco perché il packaging include un coperchio in legno dalla forma a cucchiaio per il miele. Si tratta di un prodotto consigliato per chi ama il gusto del miele e desidera delle labbra morbide. Il suo colore è trasparente.

Tra i migliori oli labbra, l’olio labbra Clarins

Il Clarins Lip Comfort Oil Raspberry è uno dei migliori oli per labbra attualmente in vendita. Si tratta, infatti, di un cosmetico indicato per chi desidera risolvere il problema delle screpolature, idratando le labbra al meglio. È in grado di nutrire e riparare, proteggendo questa delicata parte del viso.

Negli ingredienti, figurano nocciola, olio di jojoba e rosa canina biologica. Vanta, inoltre, una formula al 93% di origine naturale, il che è un punto a suo favore. Il Clarins Lip Comfort Oil Raspberry è perfetto se il vento ed il freddo di distruggono le labbra, in autunno e in inverno e può essere utilizzato sia come top coat che come base per il rossetto.

Dior Addict Lip Glow Oil Cherry, olio labbra rimpolpante

Interessante è anche l’olio labbra rimpolpante Dior Addict Lip Glow Oil Cherry, perfetto per chi vuole un effetto protettivo alle labbra dal freddo. Anche in questo caso, si tratta di un prodotto che non è appiccicoso. Tra gli ingredienti, c’è l’olio di ciliegia. Il colore? Un elegante rosato, che si adatta a tutto. La sua formula rende, visivamente, le labbra più carnose e lucenti.

Infine, quando si sceglie un olio per le labbra è bene tenere in considerazione il suo livello di idratazione e nutrizione, così come gli ingredienti – meglio se di origine vegetale – e il colore, a seconda dei gusti personali.