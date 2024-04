Labbra secche? Proteggile col balsamo della Neutrogena: saranno morbidissime

Contiene link di affiliazione.

Se c’è chi non può fare a meno del burro di cacao e ogni occasione è buona per comprarne uno nuovo, c’è chi invece non lo degna minimamente di uno sguardo considerandolo un prodotto beauty accessorio a tutti gli effetti, se non quando l’inverno mette a dura prova col freddo mani e bocca. In realtà però il burrocacao andrebbe usato sempre perché, oltre a lucidare le labbra se si è dimenticato il lipgloss in un’altra borsa, fornisce un supporto protettivo fondamentale alla mucosa labiale evitando sia la secchezza che le desquamazioni e o le ferite, e in tal ottica il balsamo della Neutrogena fa miracoli 365 giorni l’anno.

A causa della natura stessa della mucosa labiale, il balsamo labbra è quel toccasana necessario o se vogliamo quella coccola dolce che dà sollievo alla bocca in qualsiasi situazione scongiurando l’inevitabile secchezza. È davvero difficile, infatti, per le labbra non seccarsi perché il loro strato epidermico è sottilissimo e privo del tutto di ghiandole sebacee grazie alle quali si secernono sostanze umettanti e ammorbidenti; è proprio qui che entra in gioco il burrocacao.

Labbra da baciare grazie al balsamo della Neutrogena: è il miglior amico di ogni donna

Conosciuto in tutto il mondo come marchio sinonimo di qualità e professionalità, Neutrogena è la scelta migliore che tu possa fare per prenderti cura delle tue labbra e proteggerle così sia dal caldo che dal freddo. Arricchito con Glicerina e Bisabolo (sostanza antinfiammatoria presente nell’olio essenziale di camomilla), il balsamo labbra Formula Norvegese idrata, protegge e nutre in profondità le labbra secche e screpolate rafforzando le loro naturali funzioni protettive e prevenendo le screpolature ogni giorno.

Applicalo più volte al giorno e vedrai come le tue labbra saranno sempre idratate, morbide e lisce come seta. Ma non finisce qui. Le labbra sono la parte del volto più esposta alle aggressioni ambientali pure nei mesi più caldi dell’anno, ecco perché per mantenere la loro integrità è necessario idratarle e proteggerle ogni giorno con un prodotto di qualità perfetto non solo in inverno, ma anche in estate.

Nei mesi più caldi infatti, il sole può danneggiare pesantemente le labbra sottoposte a stress causato dalle alte temperature e dall’acqua salata, questo burrocacao con SPF 20 però ti permetterà di godere del sole in totale serenità proteggendo le labbra dagli effetti dannosi dei raggi UVA e UVB.

