Fedez mostra il suo sosia americano: l’espressione stupita del rapper la dice tutta, due gocce d’acqua

A Los Angeles Fedez incontra il suo sosia americano e mostra le foto sul suo profilo Instagram: la sua espressione non ha bisogno di parole.

Per i Ferragnez non è un periodo facile a causa della separazione, entrambi però, sia Fedez che Chiara Ferragni, stanno provando ad affrontare la loro delicata situazione con serenità. In molti sperano che la crisi possa risolversi presto per tornare a vederli complici e innamorati come prima, ad oggi però stanno ancora vivendo separati.

Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza e relax insieme ai figli e ai suoi genitori, Fedez si è recato in California in occasione di un noto e attesissimo evento. Si tratta di uno dei festival musicali più amati e attesi dell’anno, il Coachella, iniziato venerdì scorso. Il rapper, tramite le sue storie di Instagram, si è mostrano all’evento con alcuni suoi amici, ha anche trovato un po’ di tempo per allenarsi in palestra.

Il marito di Chiara Ferragni ha mostrato ai suoi affezionati e tantissimi fan l’enorme palestra in cui si è allenato, dove era circondato da tantissimi attrezzi e ragazzi che si allenavano. Alcuni di loro li ha definiti suoi ‘sosia’ americani, e ha anche trovato la sua ‘versione femminile’. Nello scatto pubblicato, la ragazza è decisamente più tonica di lui, in outfit sportivo mostra un corpo pazzesco. Con ironia Fedez ha così commentato: “Credo di avere trovato la mia versione femminile. (Soprattutto il bicipite, uguale).”

Sui social Fedez mostra il suo sosia americano, il rapper commenta con ironia

Poco dopo il rapper ha pubblicato un’altra storia che lo ritrae insieme ad un ragazzo molto muscoloso. Entrambi si mettono in posa e guardano l’obiettivo, l’espressione di Fedez non ha bisogno di parole.

Sempre con ironia Fedez ha scritto: “Niente raga a Los Angeles è pieno di sosia miei.” Nonostante lui stia recuperando la sua forma fisica dopo essere stato male, i muscoli dell’altro ragazzo sono decisamente più definiti ed è palese che quando lo definisce un suo sosia stia scherzando.

A differenza di Chiara Ferragni, che al momento si è presa una pausa dai social, il rapper quotidianamente aggiorna i suoi seguaci. Di recente è stato anche ospite a Belve dove ha parlato del loro momento difficile, e senza giri di parole ha ammesso che il caso ‘Balocco’ ha influito nella loro crisi nera. Col tempo riusciranno a riconciliarsi? In moltissimi se lo augurano, ad oggi però continuano a vivere vite separate.