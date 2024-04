Il trucco da giorno può essere trasformato facilmente in un trucco da sera con pochi semplici passaggi: ecco i beauty tip da annotare.

Andiamo sempre di corsa e spesso non abbiamo il tempo di truccarci, ecco quinti che dobbiamo trasformare il nostro make up da giorno in uno perfetto per la sera, ma come possiamo fare? Basta qualche suggerimento e alcuni prodotti must have da mettere nel beauty in vista della stagione calda.

Le lunghe giornate estive, infatti, ci invitano a trascorrere momenti conviviali all’aperto, dal relax in spiaggia all’aperitivo in riva al mare, fino alle cene romantiche sotto le stelle. E in queste occasioni, il trucco gioca un ruolo fondamentale. Ecco come trasformare un trucco da giorno in un irresistibile make up da sera.

Come trasformare un trucco da giorno in poche mosse

Partiamo naturalmente dalla base trucco. Inizia applicando un bronzer in polvere o in crema per definire i contorni del viso e donare tridimensionalità. Scegli una tonalità leggermente più scura rispetto a quella utilizzata durante il giorno e concentrati sulle zone che desideri valorizzare, come zigomi, tempie, lati del naso e mascella. Sfuma accuratamente con un pennello obliquo per ottenere un effetto naturale e liftato.

A questo punto, applica un illuminante in polvere o in crema sulle zone strategiche del viso, come il dorso del naso, la parte centrale della fronte, l’arco sopracciliare, l’arco di Cupido e le clavicole, per un tocco di luce e brillantezza che esalti i tuoi lineamenti. Completa il look con un blush in polvere o in crema dalle tonalità intense e scure, selezionando una nuance che si armonizzi con il tuo incarnato e il tuo sottotono.

Trucco occhi, il mascara è il segreto per da giorno a sera

Per un trucco occhi da sera sofisticato, riprendi la matita nera utilizzata durante il giorno e delinea la rima superiore e inferiore dell’occhio, sfumando leggermente il tratto per un effetto smoky sensuale. Applica un ombretto metallico o glitterato al centro della palpebra per un tocco di luce e luminosità che catturi l’attenzione.

Non dimenticare il mascara: elimina eventuali grumi che si potrebbero essere formati durante il giorno, e applica una nuova, generosa dose per intensificare lo sguardo e definirne le ciglia.

Labbra protagoniste

Per un cambio look rapido e d’effetto, passa da un gloss a un rossetto: applicane uno in crema dal colore vivace ma non troppo intenso, scegliendo una nuance che si abbini al tuo trucco occhi e al tuo incarnato. Se vuoi dare alle labbra un tocco di luminosità in più, aggiungi un gloss trasparente o leggermente scintillante.

Se preferisci i colori opachi, delinea il contorno labbra con una matita dello stesso colore del rossetto e applicalo con precisione per un risultato impeccabile e a lunga tenuta. E per i colori? Via libera a rossi classici, rosa vibranti, mauve delicati e nude caldi per un look sensuale e raffinato.

I prodotti must have per trasformare il trucco da giorno a sera

Per un trucco estivo impeccabile e versatile, assicurati di avere sempre a portata di mano questi prodotti:

Mascara e matita o eyeliner kajal per intensificare lo sguardo e definirne i contorni.

per intensificare lo sguardo e definirne i contorni. Un rossetto versatile, utilizzabile anche come blush per un tocco di colore sulle guance.

versatile, utilizzabile anche come blush per un tocco di colore sulle guance. Un gloss trasparente o leggermente scintillante per donare volume e luminosità alle labbra.

trasparente o leggermente scintillante per donare volume e luminosità alle labbra. Cipria in polvere trasparente o fissante per un ritocco veloce e un finish opaco che mantenga il trucco intatto nel tempo.

Qualche consiglio in più

I colori più intensi e vibranti sono generalmente più adatti per un trucco da sera. Scegli tonalità vivaci per occhi e labbra, e non aver paura di osare con i finish metallizzati e scintillanti, particolarmente indicati per le occasioni serali. Per un trucco occhi a lunga tenuta, applica un primer prima di stendere l’ombretto.

Se desideri un trucco labbra impeccabile e a prova di sbavature, delinea il contorno labbra con una matita dello stesso colore del rossetto prima di applicarlo. Utilizza pennelli di alta qualità per sfumare correttamente i prodotti e ottenere un risultato professionale.

Con questi consigli e i prodotti giusti, potrai trasformare il tuo trucco da giorno in un look da sera impeccabile e personalizzato, in linea con il tuo stile e con l’atmosfera del momento. Ricorda che la chiave per un make up estivo perfetto sta nella freschezza, nella luminosità e nella scelta di prodotti di alta qualità che resistano al caldo e all’umidità, esaltando la tua bellezza naturale in ogni occasione.