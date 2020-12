Il trucco da giorno è il makeup che ci accompagna per tutta la giornata. Ecco tutti i segreti per realizzarlo in modo perfetto e farlo durare a lungo.

Come realizzare un trucco da giorno in pochi minuti ma che non manchi di nessun passaggio fondamentale? La cosa fondamentale è avere le idee molto chiare su quali prodotti utilizzare e come applicarli.

Scopriamo tutti gli step per un trucco da giorno impeccabile, gli errori da non commettere e tutti i segreti del mestiere per ottenere un trucco completo dalla base makeup al trucco occhi in quei pochi minuti che ogni donna si ritaglia al mattino per se stessa. Scopri anche come realizzare un contouring perfetto.

Trucco da giorno: i passi fondamentali per realizzarlo in modo impeccabile

L’idratazione è un passo fondamentale per creare un bellissimo trucco da giorno. Sulla pelle del viso e sul contorno occhi andranno applicati dei prodotti specifici, ottimi i sieri che idratano la pelle senza appesantirla.

Da evitare tutte le creme troppo grasse e corpose, perfette invece per la beauty routine della sera. Una volta che le creme trattamento si saranno assorbite completamente, sarà possibile applicare il fondotinta.

Fondotinta e correttore

Il fondotinta ed il correttore andranno applicati con uno strumento specifico come un pennello o una spugnetta. Applicarli con le dita, se da un lato può essere più pratico e veloce, dall’altro potrebbe caratterizzare una base makeup poco omogenea e duratura. Il correttore dovrà essere utilizzato per correggere il colore scuro delle occhiaie per poi applicarne uno più luminoso.

Cipria

Fissare la base viso con la cipria è importantissimo, si potrà utilizzare una cipria in polvere libera, molto leggera e che contribuisca a mantenere il makeup intatto per tutta la giornata. Per un effetto delicato si potrà applicare con un pennello da polveri, per chi ama la base makeup molto compatta, perfetto il piumino.

Terra e blush

La terra, che viene applicata per regalare al volto un colorito caldo, non andrà applicata su tutta la base viso, ma soltanto sotto lo zigomo e ben sfumata sulle tempie. Il blush deve regalare un aspetto fresco e sano all’incarnato ma andrà applicato sulle gote e sfumato verso l’esterno del viso.

L’illuminante

L’illuminante è un vezzo al quale nessuna donna vorrebbe rinunciare, ma anche in questo caso andrà applicato nei punti giusti come la parte alta dello zigomo, sfumandolo verso l’arcata sopraccigliare, formando una ‘C’ rovesciata.

Gli ombretti

Andranno sempre applicati con dei pennelli specifici, anche se si sceglie di applicare una sola tonalità, ma l’applicazione sarà impeccabile come per il punto luce nell’angolo interno dell’occhio che andrà creato con un piccolo pennellino.

La bordatura dell’occhio

Se si vuol bordare l’occhio con la matita nera o marrone, si dovrà farlo in modo simmetrico, sia sopra che sotto. La matita potrà essere applicata in una linea sottile e poi sfumata o diventare più importante, fino all’applicazione dell’eyeliner.

Il mascara

Il mascara andrà lavorato dalla base alla punta delle ciglia, questo aiuterà a creare un bel ventaglio e anche ad incurvarle.

Il rossetto

Per un effetto super naturale e duraturo, la tinta labbra è senza dubbio la scelta migliore, si potrà tenere l’effetto opaco o renderla più cremosa applicando sopra un glosso o un rossetto tono su tono.

Trucco da giorno: gli errori da evitare, il video tutorial

Un video tutorial realizzato dalla makeup artist Simona Nappi su quali errori non commettere nella realizzazione di un trucco da giorno.

Scopri anche quali sono i ‘must have’ del trucco occhi natalizio.