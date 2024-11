Il trucco occhi con eyeliner sfumato è perfetto per un look quotidiano, ma anche serale. Può essere fatto facilmente, senza esagerare.

L’eyeliner sfumato riguarda un trucco occhi elegante e creativo. Questo metodo permette, infatti, di ottenere uno sguardo profondo e intenso che non è caratterizzato da una linea netta. Indicato per chi ama un risultato naturale e morbido, l’eyeliner sfumato si adatta a ogni occasione.

Potete, infatti, decidere di ricorrere a un eyeliner sfumato sia per quanto riguarda un look sofisticato per la sera che quotidiano in ufficio o nel tempo libero. Scopriamo di più sull’eyeliner sfumato, l’arte di un trucco occhi raffinato.

L’eyeliner trucco occhi sfumato permanente o semipermanente: pro e contro

L’eyeliner sfumato può essere realizzato anche come permanente o semipermanente. Si tratta della soluzione adatta a chi non ha molto tempo per truccarsi la mattina o preferisce essere sempre pronta, in qualunque momento. Nello specifico, si parla di un trattamento di dermopigmentazione che corregge anche le imperfezioni e che riguarda, per l’appunto, anche l’applicazione dell’eyeliner per un trucco occhi.

Ci sono pro e contro, ovviamente. Oltre ai pro citati prima, potrebbero verificarsi effetti collaterali come gonfiore agli occhi e sarebbe, comunque, meglio evitare in caso di problemi alla pelle o allergie. Il consiglio è, comunque, quello di rivolgersi a professionisti e chiedere anche un parere medico. Il trattamento, ad ogni modo, dura generalmente circa un anno.

L’eyeliner sfumato con ombretto o matita

Il modo più semplice è quello di utilizzare un eyeliner sfumato con ombretto o matita. Per poterlo fare, applicate prima del primer sugli occhi per far sì che la linea duri, poi, il più a lungo possibile. Una volta fatto ciò, procedete all’applicazione dell’ombretto e andate avanti con la linea, che deve essere il più vicina possibile alla rima delle ciglia e che va poi sfumata con ombretto o anche una matita.

Per un effetto smokey in piena regola, potete sfumare l’eyeliner all’esterno dell’occhio, cercando di allungare – senza esagerare – verso il sopracciglio. L’obiettivo dell’eyeliner sfumato è quello di intensificare lo sguardo, ottenendo un risultato naturale e soft senza esagerazioni. Attenzione agli errori da non commettere con l’eyeliner.