Eyeliner, cose da non fare: gli errori da non commettere

Ci sono alcuni errori da non commettere, quando si parla di eyeliner. Per applicarlo, infatti, occorre prestare attenzione ad alcuni dettagli.

Make-up tra i più amati, l’eyeliner è in grado di trasformare lo sguardo in pochi semplici passi. Che tu sia in cerca di un make-up audace o di un look più naturale, l’applicazione dell’eyeliner può essere e fare davvero la differenza.

Nonostante truccarsi possa sembrare facile, a volte si commettono degli errori che sarebbe meglio evitare. Scopriamo insieme le cose da non fare con l’eyeliner e quali sono gli errori da non commettere.

Eyeliner fai-da-te: come applicarlo

Per uno sguardo definito e impeccabile, l’applicazione dell’eyeliner è molto importante. Si possono commettere errori che rovinano il look. È necessario, infatti, stenderlo in modo preciso, evitando delle linee storte e sbavature. Ovviamente, un professionista non sbaglia, ma per chi non è pratico occorre esercitarsi per una maggiore precisione. Prima di tutto, è bene specificare che esistono diversi eyeliner. C’è quello in gel che garantisce uno sguardo più intenso ed è morbido e facile da stendere. L’eyeliner liquido è indicato per un’applicazione precisa ed è l’ideale per chi non ha tanta esperienza e, poi, c’è l’eyeliner a matita che è davvero semplice.

Come applicare l’eyeliner, quindi? Non commettete l’errore di non stendere prima del primer sulle palpebre, sotto e intorno agli occhi: rendendo la pelle più liscia, facilita l’applicazione del make-up. Dopo andranno applicati correttore e cipria sopra le palpebre e sotto gli occhi e, quindi, potrete iniziare a disegnare una linea sopra le ciglia, in modo simmetrico tra un occhio e l’altro. Non commettete l’errore di allungare, eccessivamente, la riga di eyeliner.

Gli errori da non fare con l’eyeliner

Ricordatevi di non tirare l’occhio per l’applicazione dell’eyeliner, perché ne compromette la corretta applicazione. Il consiglio è, quindi, quello di mettere il palmo della mano sulla guancia, così da creare una linea uniforme. Optate – come detto – per un eyeliner liquido e che sia nero.

Nonostante i tanti eyeliner colorati, il nero è perfetto sempre e comunque su tutto e tutti e può, facilmente, essere abbinato al resto del trucco. Si tratta del colore per eccellenza. Ovviamente, non vi demoralizzate e fate pratica, facendo tutte le prove necessarie per migliorare. Infine, ricordate che la codina deve, necessariamente, andare verso l’alto! Siete pronte a sfoggiare uno sguardo intenso ed elegante?