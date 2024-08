Applicazione dell’eyeliner: come metterlo in base alla forma dell’occhio

L’eyeliner è uno dei trucchi più amati. Questo tipo di make-up riesce, con semplicità, a conferire eleganza e profondità allo sguardo.

Nel mondo del make-up, l’eyeliner è uno dei trucchi più amati in assoluto. Versatile, riesce a trasformare lo sguardo donando profondità agli occhi. Con le sue linee sottili, questo trucco permette di sperimentare per trovare un proprio stile che sia unico ed elegante.

Per valorizzare la vostra bellezza naturale è, però, necessario capire al meglio come applicarlo in base alla forma degli occhi. Esiste, infatti, un eyeliner per ogni forma. Scopriamo insieme di più sull’applicazione dell’eyeliner e su come metterlo in base alla forma dell’occhio.

Eyeliner per occhi grandi e tondi e per occhi piccoli

Sebbene ci siano dei casi in cui è meglio non mettere l’eyeliner, se avete degli occhi grandi e tondi – diversi dai classici occhi da cerbiatta – potreste utilizzare l’eyeliner per creare una sorta di cat-eye. Questo tipo di sguardo non è difficile da creare allungando, semplicemente, l’angolo esterno degli occhi. L’eyeliner va utilizzato per far sembrare meno tondeggiante l’occhio e assottigliarlo.

Come fare in pratica, quindi? Disegnate una riga iniziando dalla metà dell’occhio, fino a giungere all’esterno. Una volta fatto ciò, potrete disegnare una codina che vada leggermente verso l’alto. In questo caso, la riga può essere creata sia spessa che sottile.

Temete di avere gli occhi piccoli? Niente paura! Parlando di occhi piccoli, sappiate che la scelta migliore è optare per un eyeliner che sia sottile. Applicate l’eyeliner sulla palpebra superiore, cercando di rimanere vicine all’attaccatura delle ciglia. In questo modo, infatti, gli occhi piccoli sembreranno più grandi senza, però, appesantire lo sguardo.

Occhi a mandorla e occhi all’ingiù

Gli occhi a mandorla sono particolarmente affascinanti, ma anche in questo caso bisogna sapere come procedere con il make-up. In questo caso, vi basterà realizzare una riga di eyeliner che parte dall’angolo interno dell’occhio, proseguendo fino all’angolo esterno.

Per rendere ancora più accattivante il lavoro dell’eyeliner, potete creare una codina che sia accentuata verso la parte esterna dell’occhio. Infine, chi ha gli occhi grandi può anche sbizzarrirsi con delle forme geometriche per un look originale e creativo.

Altrettanto bene va un look il più naturale possibile, che prevede una semplice riga di eyeliner insieme a una codina verso l’esterno per allungare, per l’appunto, l’occhio. Infine, per chi ha degli occhi all’ingiù, il consiglio è quello di realizzare la codina verso l’alto e l’esterno.