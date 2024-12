Grazie a fantasia e ad alcuni ingredienti, è facile creare decorazioni scenografiche per piatti unici che possano essere gustati e ammirati.

A volte, cucina e arte si incontrano e non bisogna essere chef stellati per riuscirci. Certamente, potrebbe sembrare difficile, ma con un po’ di manualità e ingegno è possibile riuscire a ottenere risultati che stupiranno tutti. Non si tratta semplicemente di riuscire a esporre esteticamente bene il cibo, ma di trasformarlo in una vera esperienza multisensoriale.

Le decorazioni scenografiche per i piatti riescono a rendere un semplice pranzo o cena in un evento, esaltando i sapori. Scopriamo di più su come fare arte a tavola, con originalità ed eleganza e quali sono le decorazioni scenografiche per piatti unici da gustare e ammirare.

Decorazioni come al ristorante per piatti semplici: le tecniche di impiattamento più belle



Impiattare bene è una vera e propria forma d’arte, che permette di trasformare ogni piatto in qualcosa di speciale anche per gli occhi, così da rendere l’esperienza culinaria unica. Per ottenere risultati straordinari, basta giocare con la propria fantasia e con i dettagli. Prima di tutto, le tecniche per impiattare migliori prevedono una disposizione asimettrica degli ingredienti coinvolti. Come mai? Una composizione asimettrica riesce a rendere il piatto originale e non “rigido”, da un certo punto di vista.



Si può impiattare con eleganza, rendendo la disposizione il più ordinata possibile. Il piatto deve, infatti, essere invitante, mettendo il cibo principale al centro del piatto e gli altri ingredienti, invece, posizionati lateralmente. Dei fiori edibili potrebbero abbellire, ulteriormente, i piatti in questione, così come spezie colorate come il peperoncino, la curcuma e il curry in polvere.



Possono anche essere utilizzate erbe aromatiche – come rosmarino, basilico e menta – per rendere i piatti eleganti, oltre che profumati. Tutto, insomma, contribuisce a rendere i piatti un capolavoro visivamente, per quanto riguarda l’impiattamento di antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolci.

Scenografia del piatto: le decorazioni dei piatti con le salse



Una delle cose da fare è quella di disporre il cibo, formando delle linee. Come? Semplicemente, ricorrendo a delle salse che, ovviamente, rendono i piatti gustosissimi, ma possono contribuire a renderli belli visivamente portando del movimento. Per farlo, potreste aiutarvi con un cucchiaino che permetta di disegnare delle linee sottili, cercando di giocare con i colori di salse e cibo.



Per fare bella figura con gli ospiti e non rendere i piatti eccessivamente confusionari, ricordate che “semplicità” è la parola chiave! Non esagerate perché quattro elementi, nella decorazione, vanno più che bene (se ben disposti). Il protagonista del piatto andrà, naturalmente, posizionato al centro. Siete pronti a creare un’opera d’arte bella e gustosa? Scoprite anche le idee per un pranzo sano e veloce e i piatti natalizi tipici calabresi.