Per Natale, si può pensare a un menù gustoso con i piatti tipici della tradizione calabrese, tutti facili da preparare.

La Calabria è uno dei luoghi in cui si mangia meglio in Italia. Con un’esplosione di sapori autentici e le sue tradizioni, non mancano i piatti gustosi da poter assaporare anche e soprattutto a Natale. Ogni famiglia, certamente, ha le proprie ricette natalizie del cuore. Il pranzo di Natale, così come la cena della Vigilia, rappresentano un momento di unione, condivisione e festa, dove il cibo è il protagonista.

Ogni piatto parla di storia. Dal primo al dolce, avrete a disposizione un variegato menù per portare in tavola ricette tradizionali che richiamano al cuore. Scopriamo insieme alcuni piatti natalizi tipici calabresi e alcune ricette della tradizione che scaldano il cuore a Natale.

Menù della cena della Vigilia di Natale o del pranzo di Natale: i piatti natalizi tipici calabresi

Ovviamente, per la sera della Vigilia di Natale o del pranzo di Natale, si sa… si mangia parecchio, per tradizione. Andremo, quindi, a cimentarci in ricette facili da preparare, da seguire con facilità per delle riuscite garantite e impeccabili. Quante volte ci è capitato di voler tramutare la nostra cucina in un ambiente fatto di pietanze culinarie della tradizione?

Questa è l’occasione per portare in tavola dei veri e propri piatti tipici, simbolo di convivialità e famiglia, di unione durante le festività. Si tratta di ricette che arricchiscono non solo il palato, ma rendono una bellezza inconfondibile a tavola.

Le ricette dei piatti tipici calabresi per Natale

Parlando delle ricette dei piatti tipici calabresi per Natale, è bene precisare che ogni piatto è preparato con ingredienti genuini e con passione. Tutti raccontano, infatti, la storia di una terra ricca di sapori, che vanta un patrimonio gastronomico non da poco. Diverse sono le ricette che possono essere considerate tra le più amate, oltre che rappresentative di questa terra. Partiamo dall’antipasto, passando per il primo piatto, il secondo piatto e il dolce.

Antipasto di zeppole calabresi

Si tratta di una ricetta tipica del reggino, ma è diffusa in tutta la Calabria. Si tratta di una ricetta molto semplice da fare. Le zeppole calabresi vengono fritte in abbondante olio… una vera bontà!



Ingredienti:

10 grammi di lievito di birra

250 grammi di patate

1 cucchiaino di sale

Mezzo bicchiere d’acqua

Olio di semi per friggere q.b.

500 grammi di farina 00

Preparazione:

Mettete a bollire le patate in acqua fredda e schiacciatele una volta cotte. Sciogliete il lievito nell’acqua. Aggiungete la farina e mescolate. Unite le patate e il sale. Riponete il panetto su una spianatoia, per lavorarlo a mano. Fate lievitare per tre ore. Formate, quindi, delle palline della grandezza che volete e fate lievitare per due ore. Prendete le palline fatte e fate un foro. Friggete in olio caldo. Servite calde!

Primo piatto di stroncatura alla calabrese

Si tratta di un primo piatto di stroncatura alla calabrese, una ricetta della tradizione della Calabria. È una ricetta semplice da preparare. Scopriamone gli ingredienti per due persone e la preparazione.



Ingredienti:

200 grammi di stroncatura

50 grammi di olive nere

4 acciughe

20 grammi di capperi

Olio di oliva q.b.

Sale q.b.

Pangrattato q.b.

Peperoncino q.b.

1 spicchio di aglio

Preparazione:

Per la preparazione della stroncatura alla calabrese, mettete a bollire acqua salata abbondante, scaldando anche un filo di olio d’oliva in un tegame con uno spicchio d’aglio, le acciughe e del peperoncino. Una volta che l’olio sarà caldo, aggiungete capperi e olive tagliate a rondelle. Fate cuocere a fuoco basso, per qualche minuto. Tostate il pangrattato in una padella. Quando l’acqua bollirà, quindi mettete a cuocere la stroncatura. Una volta cotta, scolatela e mettetela nel tegame con il condimento. Mescolate, aggiungendo anche il pangrattato. Impiattate e gustate!

Secondo piatto di parmigiana di verdure invernali

Una golosissima parmigiana di verdure invernali è la ricetta ideale da preparare per Natale. Include verdure arrostite al forno e non soltanto. Scopriamo la ricetta da preparare per Natale.



Ingredienti:

500 grammi di cavolfiore

500 grammi di finocchi

400 grammi di zucca

300 grammi di barbabietole

300 grammi di Valtellina Casera

Verza q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

100 grammi di parmigiano

Pepe nero q.b.

50 grammi di burro

Salvia q.b.

Sale q.b.

1 spicchio di aglio

1 rametto di rosmarino

Preparazione:

Pulite tutte le verdure, tagliatele e cuocetele in forno preriscaldato in modalità statica, a 200° per mezz’ora, condite con sale, olio e pepe. Preparate fettine di Valtellina Casera e fate sciogliere il burro, a fuoco medio, con erbe aromatiche, aglio e mettete da parte. In una pirofila, disponete le verdure creando uno strato uniforme, coprendo con le foglie di verza e del sale. Disponete, quindi, fettine di Valtellina Casera e formaggio grattugiato. Continuate a ripetere i vari strati, terminando l’ultimo strato con il formaggio e il burro preparato prima, oltre alla salvia fritta a pezzetti e del pepe. Una volta finito, terminate cuocendo, in forno caldo, per circa 35 minuti a 180°.

La parmigiana di verdure invernali può essere conservata in frigorifero, per tre giorni al massimo.

Dolce di giuggiulena al cioccolato e arancia

La giuggiulena al cioccolato e arancia è un dolce buonissimo, che può essere preparata facilmente. Si tratta di un dolce tipico natalizio calabrese. È un dolce croccante preparato con miele e mandorle. Ecco come prepararlo.



Ingredienti:

50 grammi di mandorle

175 grammi di sesamo

30 grammi di zucchero

200 grammi di miele

Gocce di cioccolato q.b.

1 arancia

Zuccherini colorati q.b.

Preparazione:

Fate scaldare miele, succo di arancia, zucchero e scorza dell’arancia in un pentolino. Aggiungete del sesamo e le mandorle, mescolando. Trasferite il tutto su carta da forno, bagnata con succo di arancia e mettete un altro foglio di carta da forno sopra. Livellate con un mattarello e decorate, poi, con gocce di cioccolato e zuccherini colorati. Fate rassodare per circa mezz’ora. Formate rombi con un coltello e fate riposare per circa 12 ore. Una volta pronti, gustate!

