Provate con i vostri piccoli a preparare degli antipasti sfiziosi e facili, così da coinvolgerli e tenerli impegnati.

Momento magico caratterizzato dall’atmosfera festiva, il Natale porta con sé non soltanto alberi di Natale, addobbi, luci, regali e colori, ma anche cibo! Quando si parla di bambini, poi, è possibile preparare dei piatti deliziosi che, al tempo stesso, possono apparire una gioia per gli occhi. Bisogna, quindi, organizzarsi e, quando ci sono i bambini in casa, non bisogna mai trascurare nessun dettaglio. Provate, ad esempio, a coinvolgerli non solo nella preparazione delle decorazioni, ma anche di ricette sfiziose.

Magari, optando per degli antipasti sfiziosi che non solo possono preparare, ma anche gustare. È importante per i più piccoli coinvolgerli e avvicinarli alla cucina, così da stimolare la creatività e la manualità. Fate attenzione a quando si utilizzano gli utensili per la preparazione di questi antipasti, perché la sicurezza è fondamentale in cucina quando ci sono i piccoli. Scopriamo insieme alcune ricette facili, divertenti e creative che riguardano gli antipasti di Natale golosi per i bambini.

I migliori antipasti di Natale veloci: i pupazzi di neve al formaggio

Trasformare ogni boccone in una festa è più facile di quanto possa sembrare. I pupazzi di neve sono un antipasto di Natale originale, sfizioso e divertente, oltre che pensato proprio per i bambini. Non solo hanno un effetto scenografico, ma sono molto saporiti. Non prevedono cottura, quindi la ricetta si prepara in pochissimi minuti.



Ingredienti:

200 grammi di formaggio fresco spalmabile

100 grammi di tonno sott’olio sgocciolato

5 fette di pane per tramezzini

Pomodori piccoli q.b.

1 zucchina piccola

Sale q.b.

Preparazione:

Per preparare questa ricetta sfiziosa, in un mixer mettete le fette di pane per tramezzini (la mollica deve essere fine). Prendete solo 100 grammi di mollica da tenere da parte, perché vi servirà per le decorazioni finali. Con la restante mollica, preparate un impasto in una ciotola, in cui mettere formaggio spalmabile, la mollica, il tonno in scatola sgocciolato, il sale e tritate il tutto con un frullatore ad immersione, così da far amalgamare per bene tutti gli ingredienti. Appena finito, formate 16 palline, 8 grandi e 8 un po’ più piccole. Passatele nella mollica di pane che avete messo da parte. Lavate i pomodori necessari e la zucchina e, poi, componete i pupazzi di neve. Prendete 8 stuzzicadenti e infilzate un pomodoro o la zucchina. Mettete, quindi, la polpetta di pane piccola e poi la grande. Adagiate sui piatti e decorate le braccia con dei salatini, oppure anche un rametto di rosmarino.

Sicuramente, i vostri bambini saranno felici di preparare questi sfiziosi pupazzi di neve. Ricordate che, dopo la preparazione, dovete conservarli in frigo fino a quando non li mangerete. Possono essere considerati anche antipasti di Natale da fare il giorno prima, tranquillamente.

Antipasti di Natale per stupire: alberi di pasta sfoglia sfiziosi e irresistibili

Gli alberelli di pasta sfoglia farciti con olive e parmigiano o gli ingredienti che preferite di più sono sfiziosi e invitanti, oltre che un modo alternativo per servire a tavola un antipasto di Natale. Sicuramente, i vostri piccoli saranno a dir poco felici. Potete anche metterli in un barattolo decorato natalizio e, magari, utilizzate come base un dadino di provolone. Scopriamo la ricetta da preparare con i vostri piccoli e gli ingredienti per 12 alberelli.



Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia

Olive verdi denocciolate q.b.

20 grammi di parmigiano

Latte q.b.

Preparazione:

Per preparare questa sfiziosa ricetta, iniziate a stendere il rotolo di pasta sfoglia su una spianatoia e con un coltello tagliatela a strisce larghe circa due centimetri. Distribuite il formaggio grattugiato su ogni striscia, così come le olive e iniziate a realizzare gli alberelli. Prendete l’estremità della striscia e formate delle pieghe come una fisarmonica. Infilate uno stuzzicadente lungo, precedentemente bagnato sotto l’acqua corrente. Adagiateli su una teglia da forno ricoperta con carta da forno. Spennellate la superficie degli alberelli con del latte. Fate cuocere a 220° per circa 15 minuti. Sfornate e servite tiepidi.

Con i vostri bimbi, divertitivi a decorare la punta dell’albero con alcune olive verdi denocciolate.

Antipasti di Natale tradizionali: le golosissime pizzette a forma di albero di Natale

La preparazione delle golosissime pizzette a forma di albero di Natale è molto facile. Occorrono appena 10 minuti e 20 minuti di cottura. Gli ingredienti che occorrono bastano per 11 bimbi. Eccoli.



Ingredienti:

1 rotolo di pasta per la pizza

100 grammi di mozzarella

120 grammi di passata di pomodoro

Sale q.b.

Origano q.b.

Olive verdi denocciolate q.b.

Preparazione:

Iniziate tagliando a cubetti la mozzarella e versando la passata di pomodoro in una ciotola con l’olio extravergine di oliva, un po’ di origano e di sale. Mescolate il tutto e tenete da parte gli ingredienti. Srotolate la pizza e ricavate 11 dischetti. Con la pasta avanzata, potete realizzare dei gustosi salatini. Accendete a 180° il forno statico. Mettete della carta da forno sulla teglia, su cui adagiare i cerchi di pasta pizza. Su ogni dischetto, stendete la passata di pomodoro, aggiungendo cubetti di mozzarella e origano. Quando il forno sarà caldo, infornate per circa 20 minuti circa. Quindi, sfornate e riponete su un piatto da portata grande. Formate una fila di 4 pizzette in basso, poi una fila di 3 pizzette sopra, poi una con 2 pizzette sopra e, infine, una pizzetta come punta e una alla base come tronco. Concludete con delle olive verdi denocciolate.

Adesso, non vi resta che preparare queste sfiziose ricette con i vostri piccoli! Buon appetito e buon Natale! Scoprite anche come preparare la pizza napoletana in casa e il rotolo di lasagne per stupire tutti a Natale.