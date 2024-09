Pranzo veloce: 5 idee per un pranzo veloce e sano

Ci sono tante ricette perfette per un pranzo veloce e sano. Le idee non mancano e vedono protagonisti primi piatti e non solo.

La vita quotidiana è sempre più frenetica. Per questa ragione, spesso trovare il tempo per preparare un pranzo può essere una sfida quasi impossibile. Nonostante questo, è importante non trascurare un’alimentazione sana che non deve, però, essere per forza sinonimo di molte ore trascorse in cucina.

Per preparare dei pranzi veloci per lavoro, per casa o in movimento, bastano un po’ di creatività e organizzazione. In questo articolo, troverete delle gustose ricette per il pranzo, perfette per chi non ha molto tempo ma non vuole rinunciare al sapore. Scopriamo insieme 5 idee per un pranzo veloce e sano.

Pranzo veloce senza pasta: focaccia di zucchine

La ricetta della focaccia di zucchine è adatta a un pranzo veloce senza pasta. Si tratta di una ricetta perfetta per tutte le occasioni e per tutte le età, che permette di risparmiare molto tempo. È possibile comprare la base della focaccia o prepararla in casa.

Gli ingredienti sono abbastanza semplici: farina 00, farina Manitoba, lievito di birra fresco, acqua, olio extravergine d’oliva, crescenza, ricotta, basilico, aglio, sale, pepe e, ovviamente, zucchine. La focaccia va infornata per circa mezz’ora e, ovviamente, può essere preparata in anticipo per, poi, essere riscaldata in forno. È possibile anche congelarla per tre mesi circa.

Pranzo veloce e leggero: insalata di peperone

Per un pranzo veloce e leggero, è possibile optare per un’insalata di peperone crudo. I peperoni possono essere consumati in tanti modi diversi e crudi sono ottimi, oltre che più digeribili. Un’insalata di peperoni, quindi, è velocissima da preparare perché non c’è nulla da cuocere.

L’insalata va preparata con peperoni rossi, peperoni gialli, cipolle rosse, olio extravergine d’oliva, menta, sale e aceto balsamico, a cui è possibile aggiungere ingredienti a piacere come parmigiano, mozzarella, olive nere o verdi e molto altro ancora. Aggiungendo del pesce come lo sgombro, poi, è una delle idee sui secondi per pranzo.

Ricette primi piatti per pranzo: insalata di riso

Una delle ricette di primi piatti per pranzo vede l’insalata di riso protagonista. Leggera e facile da preparare, è perfetta per chi non ha molto tempo per cucinare. È una ricetta che può essere modificata in base ai propri gusti.

Ad esempio, è possibile preparare l’insalata di riso con riso parboiled, pomodori, fontina, olive nere, olive verdi, peperoni, tonno, olio extravergine d’oliva, sale, prosciutto cotto, uova sode e cipolline. È, ovviamente, possibile conservarla in frigo per consumarla anche il giorno dopo.

Pranzo veloce con pasta: spaghetti alle vongole

Per un pranzo veloce con pasta, gli spaghetti alle vongole sono l’ideale. Semplici e al gusto di mare, hanno un sapore genuino e rappresentano un piatto facile e veloce da preparare. La ricetta di Cannavacciuolo, ad esempio, prevede la preparazione di una crema a base di latte e aglio.

La cottura richiede circa mezz’oretta, mentre la crema si prepara in circa quindici minuti. Gli ingredienti da utilizzare sono spaghetti, vongole, aglio, prezzemolo, latte e olio extravergine di oliva.

Idee per il pranzo della domenica: pizza alta e soffice

Infine, se siete in cerca di idee per un pranzo della domenica gustosissimo la risposta è una pizza alta e soffice! Amatissima, è impossibile rinunciarvi. Si può preparare in molti modi diversi e può essere condita con diversi ingredienti, in base ai propri gusti.

Per prepararla, bastano acqua, farina Manitoba o farina 1, lievito di birra fresco, sale, semola di grano duro rimacinata e olio extravergine d’oliva, a cui aggiungere pomodoro, mozzarella, capperi, olive, friarielli, melanzane, funghi, carciofi e ciò che più ci piace. La pizza può, quindi, essere preparata prima ed essere poi pronta immediatamente: basterà soltanto riscaldarla!