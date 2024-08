Spaghetti alle vongole: la gustosa ricetta di Cannavacciuolo

La ricetta degli spaghetti alle vongole, firmata da Cannavacciuolo, è una delle più stuzzicanti e saporite per il palato.

Gli spaghetti alle vongole sono uno dei piatti più gustosi della tradizione culinaria italiana. Inno alla semplicità e al mare, questo piatto è originario delle coste mediterranee. Si prepara con ingredienti freschi e regala dei sapori genuini, che racchiudono in sé l’essenza del mare e della sua cucina.

Spaghetti e vongole sono un binomio perfetto, soprattutto se il loro gusto è esaltato da prezzemolo, aglio e olio extravergine d’oliva. Che si tratti di un’occasione speciale o di una semplice cena in famiglia o tra amici, rappresentano un piatto veloce e facile da preparare. Scopriamo la gustosa ricetta di Cannavacciuolo degli spaghetti alle vongole.

Spaghetti alle vongole cremosi come al ristorante: la ricetta di Cannavacciuolo

La preparazione di questo piatto di Antonino Cannavacciuolo – grande chef famoso per i suoi programmi – non segue la ricetta originale. Questa pietanza include, infatti, un ingrediente “segreto” che rende il tutto più gustoso. A essere preparata è una crema a base di aglio e latte. La difficoltà del piatto può considerarsi facile. Si prepara in un quarto d’ora circa, mentre la cottura richiede mezz’oretta. Ecco gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

1 kg di vongole

280 grammi di spaghetti

1 mazzetto di prezzemolo

200 grammi di aglio

Latte intero q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione:

Come prima cosa, coprite l’aglio con il latte all’interno di un barattolo di vetro. Lasciatelo riposare in frigo per la durata di una notte. Una volta fatto ciò, scolate l’aglio e sciacquatelo sotto l’acqua. Mettete, dunque, in un pentolino sul fuoco gli spicchi di aglio, coprendoli nuovamente con il latte. Non appena vi accorgerete del bollore, spegnete immediatamente il fuoco. Procedete scolando e sciacquando – ancora una volta – l’aglio da rimettere nuovamente sul fuoco, coperto dal latte e fino a bollore. Il procedimento va, infatti, ripetuto per tre volte. Mettete, poi, a cucinare la pasta in abbondante acqua salata e, in una padella, scaldate l’olio e unitelo alle vongole con un mestolo di acqua calda. Trasferite, quindi, le vongole su un piatto. Una volta terminati i passaggi che riguardano l’aglio, scolatelo nuovamente e, in un mixer a immersione, procedete con aglio, latte e olio (in quantità da coprire appena l’aglio). Frullate, quindi, il tutto fino a ottenere una crema omogenea che non sia né troppo liquida né troppo densa. Una volta scolata la pasta al dente, unitela per un minuto al liquido delle vongole e poi alla crema di aglio, aggiungendo il prezzemolo e, ovviamente, le vongole.

Ricordate di fare attenzione a come congelare e scongelare le vongole. Gli spaghetti alle vongole in bianco sono uno dei piatti migliori della cucina italiana.