L’insalata di riso è uno dei piatti unici estivi più buoni, nonché facili e veloci da preparare. Al suo interno, sono presenti diversi ingredienti.

Quando il caldo fa capolino, l’appetito diminuisce e la voglia di cucinare non è molta. Un piatto, però, da sempre gustosissimo e super-estivo è l’insalata di riso. Colorata, fresca e facilissima da preparare, è un’ottima alleata per dei pranzi veloci o cene leggere in famiglia o con amici.

La ricetta della nonna ci regala un’insalata di riso ricca di gusto e leggera. Scopriamo insieme la ricetta originale dell’insalata di riso sfiziosa, leggera e gustosa, che ti salva l’estate.

La ricetta veloce dell’insalata di riso fredda: come preparare il piatto estivo per eccellenza

L’insalata di riso fredda è il classico piatto estivo, che può essere personalizzato con gli ingredienti che si preferiscono. L’insalata di riso può essere preparata prima e conservata in frigorifero, così da poterla gustare fredda. Ecco la ricetta veloce dell’insalata di riso fredda e come preparare il piatto estivo per eccellenza.

Ingredienti:

300 grammi di riso arborio

150 grammi di pomodori

80 grammi di pisellini

200 grammi di tonno sott’olio

100 grammi di prosciutto cotto a cubetti

75 grammi di peperoni rossi

75 grammi di peperoni gialli

80 grammi di olive nere denocciolate

80 grammi di cetriolini sottaceto

Erba cipollina q.b.

Sale fino q.b.

Preparazione:

Fai bollire dell’acqua salata in una pentola. Versa i piselli non appena raggiunto il bollore. Sbollenta i piselli per circa tre minuti e scolali. Versa il riso nella stessa acqua, facendolo cuocere circa tre minuti in meno rispetto al tempo di cottura corretto. Lava e pulisci i peperoni, tagliandoli a cubetti. Unisci i peperoni ai pomodori lavati e tagliati a cubetti, così come il prosciutto cotto, i cetriolini e le olive denocciolate. Scola il riso, fallo raffreddare e aromatizzalo con l’erba cipollina e i piselli. Aggiungi tutti gli ingredienti, oltre a tonno, prosciutto cotto e sale. Copri l’insalata di riso con una pellicola e mettila in frigorifero per, poi, servirla fredda.

L’insalata di riso può essere conservata in frigorifero, all’interno di un contenitore ermetico, per circa tre giorni. Agli ingredienti, puoi aggiungere anche del formaggio come caciocavallo, Edamer, Asiago o Groviera. Scopri anche la ricetta della crema di riso fatta in casa e le idee per un pranzo veloce e sano.