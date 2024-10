Crostini con i funghi porcini: la ricetta facile e veloce da preparare

I crostini con i funghi porcini sono una ricetta facile e veloce che può essere preparata sia come antipasto che per aperitivi veloci.

I crostini con i funghi porcini sono un antipasto gustoso che può essere preparato velocemente e facilmente, anche all’ultimo momento. Pensiamo, ad esempio, a una visita improvvisa di amici. Perché non preparare un piatto delizioso da poter assaporare insieme, mentre si chiacchiera del più e del meno?

Esistono diverse varianti di questo piatto tipicamente autunnale, ma scopriamo insieme la ricetta dei crostini con i funghi porcini facile e veloce da preparare.

La ricetta dei crostini con i funghi porcini

I crostini con i funghi porcini rappresentano un tipico antipasto autunnale, sebbene nessuno vieti di prepararne un po’ di più, accompagnarlo ad altri ingredienti e renderlo più di un semplice antipasto, per l’appunto. I funghi sono, ovviamente, protagonisti indiscussi della stagione autunnale – basti pensare anche alla ricetta delle tagliatelle ai funghi porcini – quindi quale momento migliore per un piatto del genere? La preparazione della ricetta dei crostini con i funghi porcini richiede appena dieci minuti di tempo, oltre a quindici minuti circa per quanto riguarda la cottura. È una ricetta facilissima da preparare, oltre che veloce. Scopriamo gli ingredienti per quattro persone.

Ingredienti:

4 fette grandi di pane casereccio

400 grammi di funghi porcini

Olio extravergine di oliva q.b.

1 spicchio di aglio

Pepe q.b.

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Preparazione:

Per iniziare, pulite attentamente i funghi porcini, tagliandoli a pezzetti di circa due centimetri di spessore. Fateli insaporire con un soffritto di prezzemolo, aglio e olio extravergine di oliva in una padella antiaderente (l’aglio andrà tritato in precedenza). Aggiungete i funghi da fare insaporire su fiamma viva per pochi secondi. Aggiungete, quindi, sale, pepe e prezzemolo quanto basta, proseguendo la cottura per una decina di minuti. Tostate, quindi, le fette di pane sotto al grill del forno con un filo di olio extravergine di oliva. Una volta che il pane sarà croccante e dorato, mettete le fette in un piatto e aggiungete anche i funghi trifolati. Aggiungete nuovamente del prezzemolo tritato, pepe e un filo di olio a crudo. Fatto ciò, servite i crostini ben caldi.

I crostini con i funghi porcini sono perfetti per un aperitivo. Possono essere serviti anche con formaggio e panna. Per la preparazione dei crostini ai funghi si possono utilizzare quelli surgelati. Ricordate che, se ricorrete a quelli freschi, dovrete far attenzione che siano abbastanza freschi, oppure potete ricorrere a quelli secchi da far rinvenire in acqua tiepida. Per raccogliere funghi, invece, dovrete essere in possesso di un patentino, perché c’è il rischio di incorrere – come ben saprete – in funghi velenosi.