Ci sono capi di abbigliamento, tessuti e materiali che non possono essere inseriti nell’asciugatrice, perché potrebbero rovinarsi.

Elettrodomestico che ha rivoluzionato il modo di gestire il bucato, l’asciugatrice permette di risparmiare parecchio tempo e fatica per la sua praticità. Nonostante ciò, però, ci sono capi di abbigliamento e non solo che sarebbe meglio non mettere in asciugatrice per non rovinarli.

Ci sono, infatti, tessuti che possono venire danneggiati dall’asciugatrice. Scopriamo insieme cosa non mettere in asciugatrice, ovvero quali sono i capi non adatti a questo tipo di asciugatura.

I capi non adatti ad asciugare in asciugatrice: reggiseni, costumi da bagno, collant e strass

Come detto, l’asciugatrice è un elettrodomestico molto utile che ci permette di risparmiare un gran quantità di tempo per fare il bucato, specialmente nelle giornate fredde o piovose. La sua comodità sta proprio nel fatto di poter inserire i capi al suo interno e, senza dover attendere troppo tempo, averli subito asciutti e pronti da indossare. A causa del calore che si sprigiona con l’asciugatrice, però, non tutti gli indumenti sono adatti ad essere asciugati al suo interno. Tra i capi non adatti ad asciugare in asciugatrice ci sono indumenti come i reggiseni, i costumi di bagno, i collant e i capi con strass.

Calze e mutande in asciugatrice, infatti, non sempre sono una buona idea. I reggiseni potrebbero allentarsi, oltre al fatto che potrebbero danneggiarsi gancetti e parti in pizzo. Anche i costumi da bagno potrebbero perdere la loro elasticità. Per quanto riguarda le calze, va evitata l’asciugatura dei collant di nylon: essendo, infatti, questi molto delicati potrebbero presentarsi delle smagliature. Assolutamente da evitare anche l’inserimento di capi con strass e paillettes, perché questi potrebbero staccarsi per le elevate temperature.

Simbolo “non mettere in asciugatrice”: pile, seta, raso, lana, lino e pelle

Se in estate possiamo fare anche a meno di utilizzare l’asciugatrice perché approfittiamo del calore del sole, in inverno diventa quasi indispensabile il suo utilizzo. Pur essendo molto utile, però, non è – per l’appunto – adatta a tutte le tipologie di tessuti. Ci sono indumenti che è bene lasciar asciugare all’aria.

Premesso che sui capi di abbigliamento occorre sempre cercare l’eventuale presenza del simbolo “non mettere in asciugatrice”, non vanno inseriti i capi in pile, in seta o in raso: questi, infatti, possono restringersi o distruggersi del tutto dato che si tratta di tessuti che non sopportano le alte temperature (ad esempio, felpe e maglioni possono infeltrirsi).

Anche per la lana – essendo soggetta a infeltrirsi – è meglio evitare l’asciugatura (se proprio non possiamo farne a meno, mettiamo i nostri maglioni al suo interno per qualche minuto e poi lasciamoli finire di asciugare all’aria). Per non stirare gli abiti di lino, questi è preferibile farli asciugare all’aria perché l’eccessivo calore potrebbe rovinarli. Stessa cosa anche per pelle, eco-pelle e scamosciata: l’asciugatura è assolutamente sconsigliata, in quanto il calore rovinerebbe irrimediabilmente i vostri capi.

Cosa non mettere in asciugatrice: gommapiuma, piuma, lattice, gomma, tessuti impermeabili, scarpe e borse

Tra i capi non adatti all’asciugatrice, ci sono quelli in gommapiuma, piuma, lattice o gomma: pensiamo a cuscini, coperte, piumini per il letto o giubbotti, che potrebbero danneggiarsi (al massimo, si potrebbero inserire per poco tempo per, poi, tirarli immediatamente fuori).

Non vanno inseriti nell’asciugatrice anche i tessuti impermeabili, le scarpe e le borse. Vanno, quindi, evitate – ad esempio – le giacche antipioggia o antivento, così come le scarpe – pensiamo alle sneakers di tendenza – le cui suole potrebbero deformarsi per il calore o si potrebbero scollare.

Come non far stropicciare i vestiti in asciugatrice

Come non far stropicciare i vestiti in asciugatrice, poi? Prima di tutto, occorre agire durante il lavaggio, ovvero utilizzando un programma di centrifuga che non sia troppo alto: questo, infatti, evita la formazione delle pieghe nella biancheria. Un altro consiglio è quello di evitare di caricare troppo il cestello dell’asciugatrice, in modo tale che questa possa lavorare in modo ottimale.

È anche opportuno suddividere i capi per tessuto, mettendo insieme quelli che richiedono la stessa temperatura e lo stesso tempo di asciugatura. Ci sono, poi, asciugatrici che vantano un programma antipiega. Infine, evitate di asciugare eccessivamente la biancheria – ad esempio, capi come lenzuola o asciugamani – in quanto un po’ di umidità evita la formazione di pieghe.

Ricordate di non tenere i panni in asciugatrice tutta la notte e di controllare sempre l’etichetta prima di introdurre un capo nell’asciugatrice: un cerchio sbarrato in un quadrato vuol dire che il capo in questione non è adatto all’asciugatrice.