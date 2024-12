Lavare le giacche a casa, preservandone la durata, è possibile. Ci sono, infatti, alcuni accorgimenti da poter seguire per lavaggi perfetti.

Versatili e anche abbastanza costose, le giacche sono delicate e, ancora di più, quando si parla di lavaggio. Per questo motivo, è necessario fare attenzione affinché non si rovinino. Pensiamo, ad esempio, a una giacca di pelle, a una giacca impermeabile o a un cappotto di lana. Essendo anche di materiali diversi, il rischio di danneggiarle non manca.

Il più delle volte, si pensa che alcuni capi di abbigliamento si possano lavare solo in lavanderia, ma non è sempre vero. Certo ci sono capi come vestiti particolari, cappotti, giacche in pelle che necessitano di un lavaggio particolare, ma ci sono trucchi per poter lavare a casa le giacche senza alcuna difficoltà, ottenendo dei risultati a dir poco perfetti. Scopriamo insieme come lavare le giacche a casa senza danneggiarle e qual è il metodo perfetto per farle durare più a lungo.

Come lavare la giacca elegante in lavatrice

Come lavare la giacca elegante in lavatrice, quindi? Come lavare un blazer, ad esempio? Prima di tutto, controllate attentamente l’etichetta: qui, infatti, sarà riportato se è consentito il lavaggio in lavatrice ed, eventualmente, a quale temperatura. Se la giacca presenta delle macchie, cercate di pretrattarla prima di iniziare il lavaggio: potete optare per uno sgrassatore specifico, oppure strofinare con il sapone di Marsiglia e lasciare agire per qualche minuto per, poi, metterla in lavatrice.

Per il lavaggio, ricorrete a un detersivo delicato, scegliendo anche un programma di lavaggio per delicati. Meglio effettuare un lavaggio a 40 gradi al massimo e a bassa centrifuga. In base all’etichetta, la giacca potrebbe essere messa nell’asciugatrice – con due palline da tennis nel cestello, che sono in grado di ammorbidire il tessuto – oppure appesa con una gruccia. Anche nel caso dell’asciugatrice, la temperatura dovrà essere bassa, così come la velocità. Questo è il metodo perfetto se vi state domandando come lavare le giacche eleganti.

Come lavare una giacca a secco in casa

Per quanto riguarda il lavaggio a secco, procedete cercando di rimuovere macchie e polvere con un panno pulito o una spazzola morbida. Se, ad esempio, si tratta di una giacca di pelle dalla quale occorre rimuovere una macchia, è possibile creare una pasta abrasiva realizzata con bicarbonato di sodio e aceto da applicare e strofinare delicatamente. Una volta fatto, ripulite la zona con un panno umido.

In vendita, inoltre, potrebbero trovarsi dei detergenti a secco in spray, da spruzzare sulla giacca e lasciare asciugare all’aria (evitando, però, l’esposizione solare diretta).

Come lavare una giacca a mano

Infine, come lavare una giacca a mano? Si tratta di un’operazione delicata, che risulta l’ideale per tessuti che non possono essere trattati in lavatrice. Immergete la giacca in una bacinella con detergente delicato – come del sapone di Marsiglia – e acqua tiepida, lavandola senza strofinare eccessivamente, ma lasciandola prima in ammollo per circa un’oretta. Concentratevi, quindi, su zone polsini e colletto, che potrebbero essere più sporche.

Risciacquate, quindi, accuratamente e lasciate asciugare su una superficie piana, che sia lontana da fonti di calore dirette così da preservarne colore e durata e assolutamente senza strizzare. Ricordate di lavare le giacche solo quando strettamente necessario: ad esempio, quando sono molto sporche o al cambio di stagione. Scoprire anche come pulire i pennelli del trucco in modo naturale ed evitare che i capi si ingialliscano o si macchino.