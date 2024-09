Come evitare che i tuoi capi si ingialliscono o si macchino: il segreto è nella lavatrice

Una delle faccende più faticose è quella del lavaggio dei vestiti, basta perdere di vista un attimo l’obiettivo e gli indumenti saranno irrimediabilmente rovinati.

Quando ci si occupa del lavaggio dei vestiti è bene rimanere vigili, l’inconveniente che potrebbe mandare in fumo il nostro operato è sempre dietro l’angolo. Tra gli errori più diffusi troviamo sicuramente i seguenti: impiego di detersivi non idonei, lavaggio di vestiti di colori diversi, programmazione di un lavaggio sbagliato.

La poca cura dei dettagli potrebbe contribuire al deterioramento dei nostri tessuti, una questione, con cui quasi quotidianamente si fanno i conti, ma cosa si può fare? Il primo consiglio è quello di rimediare nel minor tempo possibile. In altri casi, però, anche se si presta attenzione può capitare di danneggiare ugualmente i propri casi e fra questi non possiamo non citare i capi che ingialliscono.

Come riprendere i vestiti macchiati o ingialliti?

Può accadere che un bicchiere di vino si rovesci sulla nostra maglietta e ancora che degli schizzi di sugo finiscano sul nostro maglione preferito. Il più delle volte, però, in fretta e in furia gli indumenti vengono collocati in lavatrice, ma in realtà sarebbe opportuno trattare le macchie con ingredienti specifici, solo così non ci sentiremo terrorizzati a fine lavaggio di trovare la macchia dove l’avevamo lasciata.

A tal proposito, vi consigliamo di dare un occhio ai capi che vengono introdotti all’interno della lavatrice, controllare minuziosamente ci permetterà di agire velocemente. Se notiamo o sappiamo già di macchie di unto si potrebbe ricorrere all’utilizzo di talco, noto perché riesce ad assorbire le macchie. Lasciamo in posa per circa 60 minuti e solo a quel punto collochiamo e procediamo con il normale lavaggio. Un trucco molto semplice come quello per eliminare le macchie di ruggine dai tessuti.

Per le macchie di sugo, invece, si potrebbero trattare utilizzando qualche goccia di detersivo per i piatti. Le macchie di grasso, invece, richiedono un trattamento diverso e torna molto utile il trattamento con sapone di Marsiglia. Per le macchie di vino o di caffè, invece è bene optare per il percarbonato di sodio, un cucchiaio andrà diluito in acqua tiepida e l’indumento dovrà stare “a riposo” per circa 30 minuti. Ogni procedimento di cui vi abbiamo parlato, alla fine richiede il normale lavaggio in lavatrice, rispettando quelle che sono le indicazioni riportate sulle etichette.

Ingiallimento degli indumenti, come correre ai ripari e cosa utilizzare

Caso diverso, invece, per la biancheria ingiallita. Può capitare, infatti, di ritrovare le lenzuola di un colore diverso rispetto a quello dell’acquisto. A tal proposito, si può scegliere di optare per il percarbonato di sodio. Come va utilizzato? Come è già noto questo prodotto “sprigiona” ossigeno, ma affinché questo avvenga la temperatura dell’acqua deve essere favorevole, ovvero a partire dai 60 °C, così potrà sciogliersi completamente. Impiegarlo potrebbe permetterci di far tornare i nostri vestiti bianchi come un tempo.

Attenzione, però, è fondamentale che vi sia contezza dei tessuti che si andranno a lavare, infatti, non tutti tollerano le alte temperature e il risultato altrimenti potrebbe essere: indumenti rovinati. L’ingiallimento dei capi è possibile evitarlo e la chiave di tutto sta nei lavaggi, non dimentichiamo mai di utilizzare i giusti prodotti e di non lavarli mai insieme ad altri indumenti, come ad esempio quelli scuri, non dimentichiamo che in fase di lavaggio potrebbero perdere colore, questione determinante se non si vogliono assolutamente rovinare i vestiti.