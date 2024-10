I pennelli del trucco sono uno strumento importante per il make-up. Vanno, però, puliti spesso per la salute della pelle e la loro durata.

I pennelli del trucco sono utilizzatissimi da tutte le donne: si tratta, infatti, di uno strumento fondamentale quando si parla di make-up. Proprio perché viene utilizzato quotidianamente – facendo parte della routine di bellezza – è soggetto, ovviamente, all’accumulo di sporcizia. La pulizia dei pennelli, quindi, è essenziale sia per garantirne la durata, ma anche e soprattutto per evitare disturbi alla pelle come irritazioni cutanee o infezioni.

In vendita esistono alcuni prodotti per la pulizia dei pennelli, che contengono sostanze chimiche aggressive che possono risultare dannose. I rimedi naturali sono, quindi, una scelta più sostenibile sia per l’ambiente che per la salute della pelle. Scopriamo come pulire i pennelli del trucco in modo naturale.

Come pulire i pennelli del trucco velocemente e ogni quanto farlo

Se ce ne prendiamo cura, i pennelli del trucco possono durare anche anni. Ma la pulizia di questi strumenti non è importante soltanto per questo ma, soprattutto, per la nostra salute. A risentirne maggiormente sarà, infatti, la pelle. I pennelli del trucco che non vengono igienizzati periodicamente possono provocare infezioni e infiammazioni alla pelle. I pennelli usati per il fondotinta vanno puliti, ad esempio, una settimana sì e una settimana no.

Si tratta di una regola che vale per tutti quei pennelli che vengono a contatto con prodotti che sono cremosi o, comunque, liquidi. I pennelli che vengono, invece, utilizzati con dei prodotti in polvere possono essere lavati una volta al mese. Per lavarli, è possibile – generalmente – ricorrere a un semplice detergente delicato: pensiamo, ad esempio, a uno shampoo per bambini da diluire con acqua tiepida. Così facendo, infatti, si agisce proprio come se si stesse trattando dei nostri capelli, preservando le setole.

Come pulire i pennelli del trucco in casa in modo naturale

Ma come pulire i pennelli del trucco in casa in modo naturale? È possibile utilizzare del sapone di Marsiglia, così da impedire la proliferazione di batteri. Riempite un contenitore con dell’acqua tiepida – l’acqua calda potrebbe, infatti, danneggiare le setole – e immergete al suo interno i pennelli.

Una volta fatto ciò, aggiungete il sapone di Marsiglia e strofinate, delicatamente, con un movimento rotatorio in modo tale da cercare di eliminare tutti i residui. Infine, risciacquate i pennelli utilizzando acqua abbondante. Il trucco è, comunque, quello di massaggiare le setole con la testina rivolta verso il basso. Ovviamente, il pennello andrà sciacquato fino a quando non sarà completamente privo di schiuma. In aggiunta, è possibile ricorrere a qualche goccia di olio di oliva per agevolare l’eliminazione dei residui più ostinati.

Per concludere, per quanto riguarda l’asciugatura, non utilizzate fonti di calore come il phon perché potrebbero danneggiare le setole. Come fare, quindi? Strizzateli delicatamente, aiutandovi poi con della carta assorbente o un asciugamano e lasciate asciugare naturalmente.