Ciambellone alla vaniglia soffice: la ricetta da preparare in casa

La ricetta del ciambellone alla vaniglia è facile da preparare. Si tratta di un buon modo di fare colazione e merenda con gusto e calore.

Il ciambellone alla vaniglia è un dolce classico che fa parte della tradizione culinaria italiana e che, da sempre, è particolarmente amato per il suo profumo avvolgente e la sua semplicità. Soffice e morbido, questo dolce è adatto ad ogni occasione: dalla colazione a una merenda sana, è possibile gustarne una fetta e sentirsi nuovamente a casa della nonna.

L’aroma delicata deriva dalla vaniglia, con il suo gusto avvolgente e unico. Scopriamo insieme la ricetta del ciambellone alla vaniglia soffice, da preparare in casa.

La ricetta del ciambellone alla vaniglia soffice

Tra le torte facili per la colazione, la ricetta del ciambellone alla vaniglia soffice vanta un gusto e un profumo che è difficile dimenticare e per cui è impossibile non provare nostalgia. È un dolce che si mangia quando si è bambini, ma anche gli adulti lo adorano. Molto facile da preparare, la preparazione richiede appena 20 minuti e la cottura 45 minuti. Ecco gli ingredienti che occorrono per un ciambellone alla vaniglia soffice.

Ingredienti:

250 grammi di farina 00

180 grammi di burro

180 grammi di zucchero

3 uova

1 baccello di vaniglia

1 bustina di lievito per dolci

Zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Per prima cosa, separate i tuorli dagli albumi. Montate, quindi, gli albumi a neve. Sciogliete il burro e mettetelo da parte. In una ciotola, mettete i tuorli con lo zucchero e montate con fruste elettriche. Una volta che saranno diventati spumosi, incidete il baccello di vaniglia con un coltellino per estrarre i semini. Unite il burro fuso raffreddato, continuando a sbattere utilizzando le fruste elettriche. Setacciate, quindi, lievito e farina e unite al resto degli ingredienti. Unite gli albumi montati a neve. Versate, quindi, l’impasto della torta alla vaniglia in una tortiera infarinata e, possibilmente, a cerniera. Livellate la superficie e cuocete in forno preriscaldato ventilato, per 45 minuti, a 180°. Fate la prova dello stecchino per vedere se il ciambellone è pronto. Sfornate e fate raffreddare. Prima di servire, spolverate con zucchero a velo a piacere.

Il ciambellone alla vaniglia senza burro è possibile, sostituendolo con l’olio di semi. Anche il baccello di vaniglia può essere sostituito con una bustina di vanillina. Infine, ricordate che la torta può essere conservata per due giorni, ma coperta da una pellicola trasparente.