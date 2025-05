Accessori per capelli che causano alopecia: “Stai determinando la tua calvizie ogni giorno”

Scopri come i tuoi accessori preferiti per capelli potrebbero trasformarsi in nemici della tua chioma. Dalle forcine agli elastici, ecco cosa devi sapere per evitare di ritrovarti con meno capelli e più rimpianti.

Ti sei mai chiesto perché l’attaccatura sembra sempre più rada, nonostante shampoo costosi e trattamenti miracolosi? Colpa degli accessori per capelli, sono loro a causare alopecia.

Tra le ciocche strette dal tuo cerchietto preferito o quell’elastico che usi ogni giorno per la solita coda di cavallo si nasconde il nemico numero uno della tua chioma. Mentre ti concentri sulla scelta di sieri e maschere per rinforzare i tuoi capelli, stai ignorando anche tu il fatto che gli accessori più innocui possano giocare un brutto tiro alla tua chioma, ebbene si, quel fermaglio che adori è complice della caduta dei tuoi capelli.

“Dalla treccia alla calvizie”: gli accessori per capelli stanno sabotando il tuo cuoio capelluto

Elastici stretti, cerchietti metallici e fasce rigide non sono solo dettagli glamour: sono micro-traumi quotidiani che, col tempo, possono regalarti un’alopecia da trazione. Un fenomeno in crescita, specialmente tra chi passa ore con acconciature tirate, spesso per lavoro o per seguire l’ultimo trend.

Iniziamo dagli elastici con il metallo interno, sembrano innocui ma strappano le cuticole. La soluzione? Opta per quelli rivestiti di stoffa, morbidi e senza nodi. Poi ci sono i cerchietti metallici, sembrano progettati per creare micro-lesioni: meglio scegliere modelli in silicone.

I fermagli a molla, quelli che stringono come una morsa, indeboliscono il fusto dei capelli: prova le forcine a U senza dentini, da inserire con movimenti a spirale, come se stessi arrotolando una ciocca di spaghetti. Le fasce strette riducono l’affusso sanguigno al cuoio capelluto, trasformando la tua testa in un territorio arido: se proprio non puoi farne a meno, allargale con le mani prima di indossarle, come se stessi preparando una pizza, e non tenerle più di due ore. Infine le extension a clip, che con il loro carico meccanico spezzano i capelli alla radice.

L’alopecia da trazione può danneggiare i follicoli in modo irreversibile. I sintomi iniziali? Prurito insistente, piccole croste lungo l’attaccatura e ciocche che si spezzano all’improvviso, come se avessero deciso di abbandonare la nave. “Molte pazienti arrivano con chiazze evidenti, ma incolpano lo stress”, racconta un tricologo romano “In realtà, basta osservare dove cadono i capelli: se coincide con i punti di trazione, quel che si evince è chiaro”.

Ti stai chiedendo quali sono gli accessori da evitare come la peste? Metallo non rivestito, plastiche rigide con bordi seghettati, collanti per extension ed elastici con perline decorative, che sembrano carini ma sono trappole per capelli. Le alternative sicure? Seta o raso per fasce, gomma naturale per elastici, forcine in bambù e cerchietti termoregolanti, che almeno non ti fanno sudare come in una sauna.

Basta code tirate, opta per trecce morbide, chignon bassi con ciocche libere e onde naturali. Ricorda: non dormire con i capelli raccolti, perché la frizione contro il cuscino moltiplica i danni, non usare lo stesso accessorio per mesi, perché le imperfezioni che si creano sulla superficie lacerano le cuticole, come una lima per unghie usurata, non tirare i capelli bagnati, che sono il 30% più fragili e si spezzano come fuscelli, anche solo guardandoli male.