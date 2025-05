Festa della mamma in arrivo: 5 idee regalo per rendere questo giorno indimenticabile

L’11 maggio 2025 si festeggerà la Festa della mamma, una ricorrenza diffusa in molti paesi e che un tempo, in Italia, cadeva sempre l’8 maggio. Questo, perché la celebrazione era stata messa in corrispondenza della commemorazione cattolica della Madonna del Rosario di Pompei: si celebrava quindi Maria come la mamma di tutte le mamme. A partire dal 2001, però, si è scelto di dare una data mobile alla festa. Oggi cade, infatti, ogni seconda domenica del mese di maggio, slegata dal significato religioso in modo da riportare l’attenzione sull’importanza del ruolo materno.

La Festa della mamma è quindi alle porte ma non temete, c’è ancora qualche giorno per cercare il regalo perfetto per rendere indimenticabile questa occasione. Tralasciando i soliti fiori, profumi e cioccolatini, ecco 5 idee regalo con cui ringraziarla e sorprenderla dedicandole un dono pensato appositamente per lei.

Un gioiello per la festa della mamma, un grande classico

Iniziamo con un grande classico, un regalo che con molta facilità diventa il più apprezzato di tutti. Una veloce ricerca sul web in cerca di gioielli perfetti per la festa della mamma, restituisce una grande scelta di modelli tra orecchini, bracciali, pendenti, anelli e collane.

Il suggerimento è quello di optare per un gioiello artigianale, con un design raffinato e ricercato, che sappia suggerire qualcosa della personalità della propria mamma.

Un gioiello è un regalo che rimane nel tempo, dunque un oggetto sempre gradito.

Una giornata alla spa

Una mamma si dedica contemporaneamente a tante necessità e spesso mette da parte i propri bisogni. Per questo motivo, si potrebbe approfittare della Festa della mamma per riservarle una giornata all’insegna del benessere, omaggiandola di un ingresso alla spa unito a un pacchetto di trattamenti per la cura del corpo e della pelle.

Una giornata di coccole tutta per lei che le permetterà di staccare dalle fatiche del quotidiano.

Il biglietto di una mostra

Rimanendo sull’idea di offrire alla propria mamma un’esperienza che possa essere una pausa dal resto, un regalo semplice ma sempre apprezzato è il biglietto per una mostra. Magari accompagnandola in quel museo che probabilmente desiderava vedere da tempo o l’esposizione temporanea di cui tutti parlano.

Una degustazione in un ristorante che adora

La quarta idea di regalo che proponiamo è certamente la più saporita. Anche il palato ha la sua importanza: regalare una degustazione in un ristorante che ama o che avrebbe voluto provare è certamente un ottimo modo per ringraziarla.

La scelta è ampia, e in base alla personalità e ai desideri della festeggiata si potrà tranquillamente scegliere tra una cucina raffinata, magari di uno chef stellato, e i sapori di una trattoria specializzata nella preparazione dei piatti tipici del luogo.

Un qualcosa di fatto con le vostre mani

Ci sono infiniti modi per ringraziare le mamme e non sempre è necessario spendere molti soldi.

Si può celebrare questa giornata anche semplicemente dedicandole un momento speciale oppure facendole trovare un dono creato o preparato con le proprie mani.

Un dolce, una cena in casa, oppure i lavoretti o i disegni dei più piccoli, sono solo alcuni dei tanti modi per dimostrare il proprio affetto.

Non sempre è necessario fare grandi cose per celebrare un momento e una persona così speciale: l’importante è scegliere qualcosa che sia significativo e celebrare con gioia questa giornata.