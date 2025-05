Tradimento, anticipazioni dalla Turchia: la figlia di Sezai muore? Verità choc

Andiamo a scoprire in anteprima che cosa ci attende, per quanto riguarda la soap opera che arriva dalla Turchia, Tradimento, sembra incredibile.

Ogni giorno, abbiamo modo di vedere un appuntamento con una soap opera che è iniziata in sordina ma che, con il passare dei mesi, è entrata nel cuore di moltissimi telespettatori che la seguono sempre con molto interesse. Tant’è che, ogni settimana, abbiamo anche l’appuntamento serale con varie puntate.

Ma noi oggi ti vogliamo far conoscere in anteprima, che cosa vedremo a breve. Parliamo, infatti, delle anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia e lasciano senza parole per la figlia si Senzai. Scorri e leggi con attenzione!

La figlia di Sezai perde la vita? Vediamo che cosa sta per accadere

Le storie che vengono narrate all’interno della nostra amata soap opera che va in onda su Canale 5 sono molto particolari e soprattutto ricchissime di colpi di scena. Come vedremo anche nei prossimi giorni. Noi, infatti, ti vogliamo svelare quello che succede ed arriva direttamente dalla Turchia. Entriamo nel dettaglio.

Sappiamo bene che Ipek è tornata a Istambul dopo essere stata lontana dal padre, Senzai, per moltissimi anni. Ma c’è un motivo, vuole trovare il modo di vendicarsi contro Guzide. La giovane, infatti, è assolutamente convinta che il giudice sia l’unico responsabile del suicidio della madre. Cercherà quindi di ucciderla!

Guzide, fortunatamente, riuscirà a sfuggire alla morte ma resta delusa dal comportamento del promesso sposo Sezai. Ha cercato di non far prendere la figlia, nascondendole i fatti. Eco quindi che Ipek, non si limita ma da un ultimatum al padre. Deve scegliere se lei o Guzide. Appena l’uomo decide di difendere Ozan, contro la moglie Zelis in un processo, gli scrive una lettera molto forte e piena di risentimento.

Ecco che Ipek lancia la sua automobile nel lago per far credere di essere morta, ma in realtà si rifugia da una conoscente chiedendole di mantenere il massimo riserbo per quanto accaduto. Senzai, ovviamente, al ritrovamento della macchina vuota cade nello sconforto ma, fortunatamente, ha sempre vicino a lui Guzide che cerca di fare qualcosa.

Umid dice a Yesim che Ipek si è tolta la vita ma la donna non ci crede minimamente e decide di andare nel bosco che si trova vicino al lago, ecco che dopo alcune brevi ricerche la trova viva all’entrata di una casa. Decide di girare un video. Ecco quindi che torna immediatamente da Oltan e le mostra che cosa ha scoperto.

L’uomo resta senza parole dalla cattiveria della ragazza pensando all’enorme dolore che sta facendo prendere al padre che da poco ha avuto un infarto. Che cosa succederà adesso? Ancora non possiamo saperlo ma vi diamo appuntamento ogni giorno su Canale 5 o su Mediaset Infinity!