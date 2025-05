Teresanna Pugliese: età, lavoro, figli, marito, Isola dei Famosi, Uomini e Donne, Francesco Monte. Tutte le curiosità

Tra i concorrenti di questa edizione de L’Isola dei Famosi, c’è anche Teresanna Pugliese, ex volto di Uomini e Donne: chi è suo marito, quanti figli hanno e com’è finita con Francesco Monte.

La rivelazione del cast di questa nuova edizione de L’Isola dei famosi ha destato grande stupore e meraviglia. Oltre al fatto che sono stati arruolati volti completamente sconosciuti alle dinamiche dei reality, c’è da dire che ci sono anche diversi personaggi che hanno già partecipato ad altri programmi tv, rivelandosi già all’epoca delle grandi personalità.

Tra i diversi volti che il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere ed apprezzare negli anni passati, c’è sicuramente quello di Teresanna Pugliese. Esordita sul piccolo schermo in qualità di corteggiatrice di Uomini e donne, la napoletana si è fatta facilmente apprezzare da tutti per via del suo carattere forte e determinato.

Mamma di due adorabili bambini e moglie di Giovanni, Teresanna è pronta a conquistare l’Isola dei famosi con il suo spirito battagliero ed avventuriero. In attesa di vedere come andrà a finire il suo percorso, è bene conoscere ogni dettaglio della sua vita privata e non.

Chi è Teresanna Pugliese de L’Isola dei Famosi: vita privata e cosa fa oggi dopo Uomini e Donne

Nata a Napoli il 25 luglio del 1987, Teresanna Pugliese compie il suo debutto sul piccolo schermo alla sola età di 22 anni. Terminato il suo percorso scolastico, infatti, la bella napoletana partecipa a Uomini e donne come corteggiatrice di Samuele Nardi e, dopo il rifiuto del tronista al momento della scelta, ricopre dapprima il ruolo di tronista e poi, in seguito, come corteggiatrice di Francesco Monte.

Insieme al giovane ed aitante tronista pugliese, Teresanna inizia una splendida storia d’amore, interrotta qualche anno dopo nei peggiori dei modi. Ad oggi, le loro strade sono molto diverse e ben distanti. Oltre al fatto che entrambi si sono rifatti una vita lontana dai riflettori. La Pugliese, infatti, è sposata dal 2018 con Giovanni Gentile, un imprenditore napoletano che si occupa di bonifiche e smaltimento dei rifiuti. Ed, esattamente nel 2015 e 2024, è diventata mamma di due bambini.

Ultimato il suo percorso in tv nel dating show di Maria De Filippi, Teresanna inizia ad essere un’influencer acclamatissima ma anche a lavorare come segretaria. Molto presto, però, questa parentesi della sua vita finisce e ne inizia un’altra sul piccolo schermo, veste i panni di opinionista nei salotti di Barbara D’Urso e di concorrente del Grande Fratello Vip nel 2020, e come imprenditrice. Ad oggi, infatti, la Pugliese ha creato una linea di abbigliamento femminile.