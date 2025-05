Con questi rimedi naturali ho vinto la battaglia contro i pori dilatati: ora ho la pelle di mia figlia

Pori dilatati addio: scopri come cancellarli con rimedi naturali e trucchetti furbi per una pelle liscia come quella di un filtro Instagram.

Per te sono grandi come crateri lunari e quando ti guardi allo specchio continui a notarli e chiederti come fare a cancellarli. Stiamo parlando dei pori dilatati che fanno sembrare la pelle grassa e avvertire quella sensazione di non riuscire mai a sembrare davvero “pulita”.

Niente panico: prima di svuotare il portafogli in creme miracolose o trattamenti laser, prova la via semplice, quella della nonna, economica, che funziona, servirà costanza, ma ne vale la pena.

La combo segreta per una pelle da influencer ma senza filtro

La verità è che i pori dilatati non spariscono con un clic, ma puoi fare in modo che nessuno li noterà. Servono ingredienti che hai già in casa, un po’ di disciplina, e la volontà di non esagerare con lo scrub come se stessi lucidando un pentolino. Ecco come fare senza diventare schiavi della beauty routine.

Partiamo dalla detersione del viso, no all’ acqua troppo calda, tonici non privi di alcol e asciugamani non freschi. Il segreto è un latte detergente che non ti lasci la pelle che tira, acqua tiepida e un tonico senza alcol che non bruci. Due volte al giorno, senza scuse, anche quando torni a casa alle 3 di notte.

Lo scrub invece va fatto più di rado. Immagina di massaggiare la pelle con una nuvola di zucchero e miele, movimenti circolari che sembrano una carezza, due-tre volte a settimana. Risciacqua con acqua che non sia né termale né polare, e asciuga tamponando, non strofinando.

ed ora passiamo ad una maschera molto apprezzata. Prendi l’argilla verde, mischiala con acqua termale (o quella del rubinetto), aggiungi un cucchiaino di yogurt bianco per non seccare la pelle, e spalma il composto come se stessi decorando una torta. Dieci minuti e poi risciacquare, fallo con movimenti circolari delicati, otterrai pori ristretti e una pelle che respira.

L’aceto di mele è quell’ingrediente che usi per le insalate e se ti dicessi che fa miracoli sulla pelle?. Diluiscilo con acqua, due parti a una, passa un batuffolo di cotone sul viso e lascia agire prima della crema. Stesso discorso per il limone: spremilo, applicalo, aspetta dieci minuti e risciacqua. Attenzione: mai usarlo prima di esporsi al sole altrimenti sul viso avrai macchie da leopardo.

La crema idratante in caso di pelle grassa deve essere leggera come una piuma, in gel, con acido ialuronico che non unga. E a tavola? Via libera a cetrioli, anguria e spinaci, che idratano senza appesantire. Evita come la peste fritti, formaggi stagionati e alcol: se vuoi i pori grandi come crateri, continua pure. Altrimenti, resisti alla tentazione del secondo bicchiere di vino.

L’abbronzatura nasconde tutto, anche i pori, ma è una bugia temporanea. I raggi UV ispessiscono la pelle e alla fine i pori sembrano ancora più evidenti. La soluzione? Una crema solare oil-free, SPF 50+, da mettere anche quando esci solo per buttare la spazzatura. Perché l’invecchiamento cutaneo non perdona, e i pori ne sono la prima prova.

Ed ora ti sveliamo il segreto della nonna. Prendi un cubetto di ghiaccio, avvolgilo in un panno di cotone, e passalo sul viso al mattino. Due secondi e i pori si restringeranno, la pelle si sveglierà, e tu sembrerai riposata anche se hai dormito tre ore. I pori dilatati sono un promemoria che indicano che la pelle ha bisogno di cure delicate. Con un po’ di costanza e i rimedi giusti, puoi ottenere una texture liscia che farà invidia alle figlie e alle loro amiche.