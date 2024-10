Rinnova il tuo guardaroba con i capispalla Zara: dai cappotti alle giacche ai trench, 10 must-have della nuova collezione per un inverno da favola.

L’autunno inverno 2024-25 segna il ritorno di capi classici ma rivisitati in chiave moderna, con un mix perfetto tra eleganza e comfort. Le passerelle di quest’anno ci hanno offerto una vasta gamma di capispalla dalle linee pulite, arricchiti da dettagli sofisticati e tessuti lussuosi. Tra le principali tendenze moda dell’autunno inverno troviamo i cappotti oversize, il ritorno del trench classico ma reinterpretato con tagli asimmetrici, e giacche e cappotti in lana.

I colori dominanti spaziano dalle tonalità neutre come beige, cammello e grigio, a tinte più decise come il rosso bordeaux, il verde bosco e il blu notte, ideali per dare personalità a qualsiasi outfit. Nei mesi freddi i capispalla, la parte più visibile di un look, sono uno degli elementi più importanti dell’outfit e Zara per questa stagione propone una vasta selezione di modelli che abbinano versatilità e stile, spaziando dai trench senza tempo a cappotti in lana di alta qualità, perfetti per completare ed elevare qualsiasi look.

Capispalla Zara, 10 modelli must have

La collezione di capispalla Zara per l’autunno inverno 2024-25 porta le ultimissime tendenze moda in capi che sono dei classici del guardaroba, ideali per affrontare la stagione con eleganza. Ogni modello, pur nella sua semplicità, riesce a esaltare il resto dell’outfit, diventando spesso la star del look. La selezione include modelli come trench, impermeabili e giacconi presentati nelle loro versioni più tradizionali ma con tocchi innovativi, come l’impermabile corto doppiopetto. Vediamo da vicino 10 modelli tra i nuovi capispalla Zara da mettere subito nell’armadio.

1. Cappotto a cappa double face

Tra i nuovi capispalla Zara c’è un capo dal fascino senza tempo in edizione limitata: il cappotto a cappa double face, perfetto per chi cerca un look sofisticato. Realizzato in un filato misto lana, presenta una silhouette a mantella che aggiunge movimento e volume senza appesantire.

Il collo alla coreana e la chiusura frontale incrociata con ganci metallici lo rendono un pezzo unico, ideale per chi ama distinguersi. Le tasche anteriori aggiungono un tocco di funzionalità. Questo cappotto è la soluzione perfetta per dare un tocco regale al proprio outfit nelle serate più fresche.

2. Cappotto in lana

Il cappotto in lana 100%, anche questo in edizione limitata, è l’emblema dell’eleganza classica. Il filato di pura lana lo rende un capo di alta qualità, perfetto per le giornate fredde. Il design semplice ma raffinato, con il collo a revers ampio e le maniche lunghe, conferisce un look senza tempo.

Le tasche sul davanti offrono un tocco funzionale, mentre il passante sul retro aggiunge un dettaglio chic. La chiusura frontale con bottone rende questo cappotto di lana un capo versatile, perfetto da abbinare a qualsiasi outfit, da quello casual a quello più formale.

3. Capispalla Zara: il cappotto lungo oversize, un must-have invernale

Per chi ama i volumi ampi, tra i nuovi capispalla Zara c’è il cappotto lungo oversize, altro capo in limited edition. Questo modello presenta un collo a revers rimovibile che permette di adattarlo facilmente a diverse occasioni. Le tasche con patta e il fondo rifinito con spacco ne aumentano la funzionalità senza compromettere lo stile.

La chiusura frontale con bottoni lo rende pratico, mentre la fodera interna lo mantiene caldo e confortevole. Perfetto per chi cerca un look sofisticato ma rilassato, questo cappotto è ideale per le serate più fredde.

4. Cappotto misto lana

Il cappotto misto lana della nuova collezione capispalla Zara Woman è un capo versatile e intramontabile. Con i revers classici e le maniche lunghe rifinite con spacchi e bottoni, questo cappotto è perfetto per chi ama i dettagli curati.

Le tasche con patta sul davanti e la fodera interna tono su tono aggiungono un tocco di eleganza. Questo cappotto è l’ideale per chi cerca uno stile senza tempo, da indossare sia di giorno che di sera.

5. Capispalla Zara, l’arma segreta contro il freddo: il cappotto lungo in pelliccia

La pelliccia sintetica continua a essere un trend fortissimo per l’autunno inverno, e il cappotto lungo in pelliccia sintetica di Zara è il massimo del glamour. Il collo a revers e le maniche lunghe conferiscono un tocco vintage, mentre la chiusura con bottoni dona al look un’aria sofisticata.

Perfetto per le serate eleganti, questo cappotto aggiunge un twist di lusso a qualsiasi outfit senza compromettere l’etica e il rispetto per gli animali.

6. Cappotto corto in maglia

Se preferisci qualcosa di più casual ma pur sempre raffinato, il cappotto corto in maglia 100% lana è perfetto per te. Questo cappotto lavorato a maglia è l’ideale per le serate autunnali, quando le temperature cominciano a calare.

Il collo a revers, le maniche lunghe e le tasche anteriori applicate con patta lo rendono sia pratico che stiloso. La chiusura a doppiopetto con bottoni dorati aggiunge un tocco di eleganza.

7. Giacca doppiata

La giacca doppiata effetto pelle della collezione Zara Woman combina stile e comfort grazie all’interno in montone sintetico. Con il collo a revers e le maniche lunghe, questa giacca è perfetta per le giornate autunnali più fresche.

Le tasche applicate sul davanti e la chiusura con bottoni completano il look, rendendo questa giacca un capospalla molto versatile, da abbinare a jeans o gonne.

8. Giubbotto lungo double face

Il giubbotto lungo double face è ideale per chi cerca un capo pratico e caldo. Con il collo a revers e cinturino, e il tessuto interno in montone sintetico, è un’ottima scelta per affrontare le giornate più fredde.

Le comode tasche anteriori con zip e la chiusura frontale incrociata con cerniera lo rendono un vero must del guardaroba invernale.

9. Nuovi capispalla Zara: il trench, un classico rivisitato

Il trench corto doppiopetto è un capo classico ma sempre attuale. Con il colletto a revers e le maniche lunghe, è perfetto per la mezza stagione.

Le tasche anteriori con patte e la chiusura doppiopetto aggiungono un tocco di eleganza, rendendolo perfetto per completare look casual o formali.

10. Trench oversize water repellent

Infine, il trench oversize impermeabile all’acqua è l’alleato ideale per le giornate di pioggia. Ampio e comodo, con un collo a revers e maniche lunghe, questo trench offre protezione senza rinunciare allo stile.

Il dettaglio della cintura combinata a contrasto aggiunge questo modello un tocco moderno e sofisticato, per un look da vera diva che richiama lo stile british.