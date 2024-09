Come abbinare il trench: i consigli per un look glam e raffinato

Raffinato e chic, il trench è un classico del guardaroba femminile. Può essere abbinato nelle versioni lunghe, corte, beige, nere e non solo.

Il trench è uno dei capi di abbigliamento perfetti per la stagione autunnale. Caposaldo del guardaroba classico, è fondamentale per l’outfit di ogni donna proprio grazie alla sua versatilità. C’è chi si domanda “Posso mettere il trench di sera?”, oppure come poterlo indossare o abbinare.

Fortunatamente, si tratta di un capo di abbigliamento che si sposa davvero con tutto ed è perfetto per un look casual, elegante o entrambi. Scopriamo, quindi, come abbinare il trench per un look glam e raffinato che vi terrà compagnia in autunno.

Come indossare e quando indossare il trench donna

Prima di tutto, come indossare e quando indossare il trench donna? Il trench può essere indossato praticamente in qualunque occasione e momento della giornata: dalla mattina in ufficio a una serata elegante fuori, passando per un semplice pomeriggio libero. Ci sono maison di moda – come Burberry – che hanno fatto del trench un capo elegante e imperdibile.

Questo può essere indossato con camicie, maglioni, felpe, jeans, pantaloni, abiti lunghi o a tubino, gonne, scarpe con tacco, décolleté e molto altro ancora. Elegante quanto semplice, comodo e pratico, il trench può avere una lunghezza media o lunga e può essere con cintura o senza. Il trench può essere indossato sia aperto che legato in vita: indossato aperto sfila ed è perfetto da abbinare a un maglioncino e un pantalone; indossato legato in vita, invece, è chic e va bene su tutto.

Come abbinare il trench beige o nero: l’outfit perfetto

Generalmente, il trench è particolarmente diffuso nella sua versione beige o in colore nero, ma ci sono anche altri colori di tendenza tra cui è possibile scegliere. Dalle nuance fredde alle nuance calde, il trench è disponibile anche in verde, in blu, in grigio ghiaccio o in rosso, tra le tante tonalità. Inoltre, il trench può essere sia in versione corta che in versione lunga.

Il trench blu o il trench nero sono perfetti per un look autunnale o un look invernale, ad esempio. A questi possono essere abbinati un pantalone nero, un dolcevita o un vestito chiaro con degli stivali, oppure dei jeans. Ovviamente, il trench nero è quello più elegante: questo può essere abbinato a un tubino di vari colori o in total black. Come detto, infine, per quanto riguarda le scarpe sono ottimi gli stivali e la scarpe con tacco, ma anche calzature come le sneakers per uno stile sporty chic.