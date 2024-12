Creare delle candele natalizie fai-da-te è davvero semplice! Bastano un po’ di creatività e praticità, per realizzare piccole opere d’arte.

Il Natale è la festività della magia, del calore e dell’affetto. Anche le decorazioni natalizie e gli addobbi – come l’albero di Natale con le sue luci e i suoi colori – contribuiscono a creare un’atmosfera magica e avvolgente. Ogni angolo della casa – ma anche della città – è pieno di colori e magia. Ancora più bello è quando si prova a realizzare qualcosa con le proprie mani, grazie al riciclo creativo e al fai-da-te.

Perché, ad esempio, non creare delle candele natalizie fai-da-te? Illuminano la casa e possono anche essere personalizzate in modi diversi, adattandosi perfettamente al proprio stile. Scopriamo insieme come creare una candela natalizia fai-da-te, grazie a tante idee creative e originali da copiare per un Natale luminoso e accogliente.

Candele natalizie fai-da-te di forme diverse

Delle bellissime candele natalizie fai-da-te possono essere, tranquillamente, regalate o utilizzate a casa propria. Cosa serve per creare una candela natalizia fai-da-te? Potrebbe sembrare difficile ma, in realtà, creare le candele fai-da-te è divertente e facile.

Occorrente:

Cera per candele

Stoppini

Stampi termoresistenti a piacere

Oli essenziali a piacere

Coloranti per candele

Preparazione:

Per prima cosa, lavate gli stampi termoresistenti che avete scelto. Ovviamente, è importante che siano resistenti al calore, dato che andrà versata la cera calda. Potreste anche ricorrere a dei contenitori di vetro. Asciugate, quindi, bene gli stampi con un panno. Sciogliete la cera a bagnomaria, a cui aggiungere il colorante della tonalità che più amate e qualche goccia di olio essenziale a piacere. Versate alcune gocce di cera dentro gli stampi, così da posizionare lo stoppino con la sua piastra di metallo. Questo non andrà spostato fino a raffreddamento della cera. Riempite gli stampi con la cera sciolta. Fate raffreddare e ammiratela in tutto il suo splendore!

Idee candele natalizie fai-da-te: come decorarle con un cucchiaio

Dopo aver realizzato la vostra candela, potreste decorarla in modo creativo ritagliando delle immagini da incollare sopra. Come? Basta ritagliare delle immagini natalizie a vostra scelta e, poi, riscaldare un cucchiaio che andrà passato sopra per fare aderire queste alle candele.

A questo proposito, è possibile aggiungere anche decorazioni natalizie come perline, fiocchetti, glitter argentati o dorati, stelline, nastri colorati e chi più ne ha più ne metta! In questo caso, potrete aiutarvi con la colla a caldo.

Come creare le candele di Natale fai-da-te con il phon

Infine, potreste creare delle candele di Natale fai-da-te con il phon, della carta da forno e delle immagini natalizie stampate su normali fogli di carta. Ovviamente, dovrete ritagliare le immagini che andranno, poi, posizionate sulle candele e “fissate” grazie alla carta da forno e al calore del phon.

Per quanto riguarda il colore delle candele, è consigliabile utilizzare classici colori del Natale come il bianco, il rosso o il verde! Pronte a creare delle piccole opere d’arte? Scoprite anche le decorazioni natalizie di Maisons du Monde e come addobbare la tavola di Natale.