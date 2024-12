Sono diverse le idee originali a cui potersi ispirare per addobbare la tavola di Natale, trasformandola in un capolavoro.

Il Natale è il momento dell’anno in cui le decorazioni natalizie rendono magiche le nostre case e la tavola non fa, certamente, eccezione. Si tratta, infatti, di uno dei “luoghi” più vissuti: quello in cui ci ritroviamo con famiglia e amici per condividere cibo, chiacchiere e risate. Per poter rendere ancora più magico questo momento, è possibile decorare la tavola con stile per aggiungere un tocco originale alla festa. Insomma, la tavola non può certo sfigurare ma, anzi, dovrebbe essere sapientemente apparecchiata per la festa.

Non avete ancora pensato a come decorare la tavola per le feste? Apparecchiare la tavola è un’arte: una tovaglia natalizia non fa una tavola veramente natalizia. Se volete davvero stupire i vostri ospiti, aggiungete alcuni dettagli che faranno la differenza come alcune delle idee originalissime che stiamo per suggerirvi. Scopriamo insieme come addobbare la tavola di Natale con magia e stile, grazie alle tante idee originali per abbellirla e trasformarla in un capolavoro.

Come apparecchiare la tavola di Natale elegante con tealight e segnaposto

Per una tavola di Natale ricca di magia, non c’è niente di meglio di qualche punto luce da realizzare con l’aiuto di qualche tealight. È possibile realizzare dei tealight in vetro con un piccolo ramo di agrifoglio messo in acqua e sovrastato da una candela galleggiante. L’effetto finale è davvero incantevole. Se, invece, preferite portare sulla vostra tavola la dolcezza e la purezza di un Natale coperto di neve, optate per questa idea da realizzare con candele, un barattolo di vetro, un po’ di farina, merletti e pigne. Per chi ama la tradizione, questa decorazione è perfetta per fondere il classico all’originalità. Per realizzare questo portacandele sono sufficienti alcune piccole decorazioni natalizie, cotone, una stella di Natale artificiale e un bicchiere.



Una pigna può anche diventare un simpatico segnaposto: basta fissare una piccola etichetta con un nastro di pizzo o raso. Se, invece, volete realizzare dei segnaposto con una decorazione molto naturalistica, posizionate un cartoncino tra due piccoli rami impreziositi da un piccolo ramoscello di abete.

Come apparecchiare la tavola in modo carino per i bambini

Anche i bambini hanno diritto ad avere un originalissimo tavolo per festeggiare il Natale. Questa idea li farà felici. Per realizzare questa tavola basta davvero poco: si possono realizzare dei pupazzi di neve con i piatti, mentre il tovagliolo rosso diventa una sciarpa, le posate le braccia e un piccolo tovagliolino nero sarà ottimo come cappello. Potete realizzare occhi, naso e bottoni con olive snocciolate e una piccola carota.



L’importante è ricordarsi che non deve mancare l’aspetto creativo e giocoso. Non dimenticate, quindi, piatti e bicchieri colorati, meglio se a tema natalizio con alberi di Natale, renne o fiocchi di neve. Anche i segnaposto possono essere delle piccole sorprese, soprattutto se si tratta di cioccolatini. Per un’atmosfera magica, potreste ricorrere a una tovaglia a tema Babbo Natale e, magari, che includa anche dei piccoli giochini per stimolare la fantasia dei bambini.

La tavola natalizia bianca e oro o la tavola di Natale verde e oro o rosso e oro

Certamente, è possibile scegliere dei colori neutri, ma perché non ricorrere ad abbinamenti super-natalizi come quelli di una tavola natalizia bianca e oro o di una tavola di Natale verde e oro o rosso e oro? Del resto, il rosso è un must per la tavola natalizia. L’abbinamento bianco e oro per la tavola natalizia è davvero sofisticato, in grado di impreziosire con dettagli delicati.



I colori neutri – come il bianco, per l’appunto – o quelli che richiamano la natura – come il verde – sono perfetti per i mesi freddi. Possono, inoltre, essere abbinati a decorazioni come rametti, pigne, ghirlande e bacche. Ovviamente, è possibile ricorrere a questi colori per la tovaglia e i tovaglioli, ma anche per piatti, bicchieri e posate.

Come apparecchiare la tavola per la cena di Natale con amici e famiglia

Infine, come apparecchiare la tavola per la cena di Natale con amici e famiglia? Gli elementi decorativi sono importanti: pensiamo, ad esempio, a stelle e palline, ma anche a candele colorate, profumate e in grado di sprigionare la giusta atmosfera. Non dimenticate il potere di un bellissimo centrotavola di Natale: perché non riempire delle bottiglie di vetro trasparente di lucine? Come detto, è bene scegliere correttamente la tovaglia natalizia, ma è anche importante che non manchino dei segnaposto creativi e che ogni piatto sia posizionato correttamente, partendo dal piatto fondo al piatto piano.



Per quanto riguarda i tovaglioli – che dovrebbero essere abbinati alla tovaglia – potreste chiuderli con un fiocco natalizio, piegandoli elegantemente così da rendere tutto perfetto per celebrare insieme il Natale. Scoprite anche l’albero di Natale in rosso e oro e l’albero di Natale bianco e oro.