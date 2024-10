Alcuni dei modelli più belli della nuova collezione di borse Michael Kors, ricca di novità e di tendenze, dalle borse da giorno alle pochette per la sera.

Le borse della nuova collezione Michael Kors sono il mix perfetto tra le tendenze contemporanee e lo stile senza tempo che ha reso celebre il designer di moda newyorkese. Realizzate con materiali di alta qualità come pelle pregiata, pelle scamosciata e dettagli distintivi, questi accessori sono diventati iconici per il loro fascino intramontabile e l’eleganza che non passa mai di moda.

La nuova collezione propone vari modelli come borse a tracolla, clutch, borse a mano e capienti tote, tutte borse che sono di tendenza per l’autunno 2024, ognuna con dettagli in metallo e rifiniture attentamente curate. Un segno distintivo del brand è il famoso monogramma “MK”, nato dal sogno di Michael Kors di diventare stilista. Un sogno che ora si riflette nelle borse e negli accessori di lusso della maison.

Borse Michael Kors: la Jordi, evoluzione della borsa tote

Uno dei modelli di spicco della nuova collezione di borse Michael Kors è la Jordi, una tote che reinventa un classico con un tocco innovativo ispirato all’arte dell’origami. Questo design straordinario permette alla borsa di cambiare forma a seconda delle necessità, offrendo una versatilità unica. In questa borsa morbidezza e struttura si fondono perfettamente, rendendola un accessorio pratico ma allo stesso tempo sofisticato.

Grazie alla sua costruzione particolare la Jordi può piegarsi completamente, facilitando il riempimento e rendendola ideale per chi cerca funzionalità e stile. È una delle maxi borse più stilose di questa stagione, disponibile anche nella taglia piccola e in una vasta gamma di colori che spaziano dal verde bosco al rosso intenso, passando per il cuoio o con l’iconica stampa logo Empire. La Jordi è una borsa perfetta sia per l’ufficio che per il tempo libero per chi ama i dettagli e cerca un pezzo distintivo da indossare in più occasioni.

Ludlow: tracolla di giorno, pochette di notte

Un altro modello di punta della nuova collezione di borse Michael Kors è la Ludlow, un accessorio che si distingue per la sua versatilità. Di giorno può essere utilizzata come una pratica borsa a tracolla, mentre di notte si trasforma in una pochette elegante grazie alla tracolla regolabile, che si può nascondere o rimuovere a seconda dell’occasione. Questa doppia funzionalità la rende la borsa ideale per chi desidera un solo pezzo che possa essere utilizzato in diversi momenti della giornata, senza rinunciare allo stile.

La Ludlow è disponibile in una vasta gamma di colori, dal classico cuoio al sofisticato grigio e nero, fino a versioni più audaci con stampe animalier, come il serpente. Perfetta per chi cerca una borsa chic e funzionale la Ludlow è un must-have per affrontare con stile qualsiasi impegno quotidiano, che sia una giornata in ufficio o un aperitivo con le amiche.

Borse Michael Kors: la Colby, un accessorio statement

Per chi preferisce le borse a spalla uno dei modelli più iconici della nuova collezione di borse Michael Kors è la Colby. Realizzata in pelle e disponibile in una varietà di colori di tendenza come rosso, cammello e argento, l’elemento distintivo della Colby è la sua eleganza discreta. Il pezzo più cool? Il modello in pelle effetto cavallino con stampa zebrata che ne esalta l’appeal contemporaneo, un vero e proprio statement di stile per chi ama osare con dettagli unici.

Le versioni più sobrie in pelle liscia si adattano perfettamente a outfit eleganti e formali rendendo questa borsa è perfetta per chi desidera un accessorio versatile ma ricco di personalità. La Colby è disponibile anche nella nuova misura piccola: basta rimuovere la tracolla e si trasforma in un’elegante chlutch, perfetta come accessorio per un outfit da cerimonia.

La borsa trapuntata Tribeca

Il legame di Michael Kors con New York è un tratto distintivo che si riflette costantemente nelle sue collezioni, e trova espressione nella nuova borsa Tribeca, un omaggio all’energia del famoso quartiere newyorkese. Più che una semplice fonte di ispirazione, Tribeca rappresenta una vera filosofia di vita dedicata alla donna moderna, dinamica e cosmopolita.

Realizzata in morbida pelle trapuntata, la Tribeca è funzionale e stilosa. Ha una chiusura lucida a pressione e una tracolla a catena regolabile. Disponibile in un’ampia gamma di colori accattivanti, la Tribeca riesce a unire praticità e fascino, risultando perfetta per completare con classe i look quotidiani, dal giorno alla sera. Nonostante le sue dimensioni compatte, è sorprendentemente capiente, rendendola la scelta ideale per chi cerca un accessorio che sia sia funzionale che elegante.

Simone e Darrington, due must-have della nuova collezione borse Michael Kors

Il modello Simone è una scelta lussuosa e raffinata per chi preferisce le borse a mano. Realizzata in pelle liscia o con stampa coccodrillo, oppure in una variante effetto cavallino con stampa maculata, la Simone è pensata per chi ama dettagli ricercati e materiali pregiati.

Questo modello è perfetto per un look da ufficio impeccabile o per un evento più formale, dove la qualità dei materiali è sinonimo di eleganza senza tempo.

Un’altro must-have della nuova collezione di borse Michael Kors è la Darrington, caratterizzata da un audace effetto craquelé in colori come il rosso intenso, il cuoio e l’argento. Un modello che unisce alla funzionalità un’estetica di forte impatto, ideale per chi vuole un accessorio che non passi inosservato.

Nolita, la hobo dell’eleganza informale

Altra chicca della nuova collezione di borse Michael Kors è il modello Nolita, una borsa hobo disponibile in pelle martellata o nabuk, perfetta per chi ama un look più casual ma comunque sofisticato.

Disponibile nella misura piccola e grande e in tanti colori come nero, bianco, cammello, cioccolato e navy, la Nolita si distingue per la sua morbidezza e la sua versatilità. La versione più trendy è quella in shearling, un vero must-have per la stagione invernale.