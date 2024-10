Borse maxi, stilose e spaziose per contenere tutto ciò che ti serve. Scopri i modelli più trendy del momento e trova la compagna perfetta per affrontare la stagione fredda.

Le borse diventano protagoniste assolute dei look, e il formato maxi ha dominato le passerelle moda di questa stagione. Le tendenze in tema di borse per l’autunno inverno 2024-25 parlano chiaro: i modelli oversize, che combinano funzionalità ed estetica, sono l’accessorio irrinunciabile. Da portare a mano o a spalla, questi modelli regalano un’aria sofisticata e allo stesso tempo pratica, perfetti per le donne che cercano stile senza rinunciare alla comodità.

Quest’anno i grandi marchi di lusso hanno reinterpretato il concetto di capienza, proponendo borse dalle forme ampie e capienti ma con un design ricercato. Dai modelli iconici rivisitati alle nuove proposte che giocano con materiali di altissima qualità, le maxi borse sono versatili e perfette per accompagnarci in ogni momento della giornata, dal lavoro alle uscite serali. Vediamo nel dettaglio alcune delle maxi borse più belle e desiderate di questa stagione.

Borse maxi, la hobo bag Hop di Bottega Veneta

Tra le proposte di Bottega Veneta, il modello Hop si distingue per la sua combinazione perfetta di eleganza e praticità. Disponibile in pelle di vitello liscia intrecciata o in morbido suede, questa hobo bag in formato maxi è un omaggio all’arte della lavorazione artigianale, tipica della Maison. L’intreccio in pelle, che è diventato il tratto distintivo del brand e fa delle borse di Bottega Veneta uno degli accessori di lusso più desiderati dalle donne, dona al modello un fascino senza tempo.

Le linee morbide e avvolgenti la rendono ideale per le donne che desiderano un accessorio capiente e chic, adatto a tutte le occasioni. La Hop Bag rappresenta il connubio perfetto tra tradizione e innovazione, con una palette di colori che spazia dai classici toni neutri a quelli più audaci come il verde oliva.

Chloé, la Bracelet Hobo Bag

Ispirata agli archivi della Maison, la Bracelet Hobo Bag di Chloé è una borsa iconica per la stagione. La sua forma tondeggiante e morbida è enfatizzata dai dettagli in metallo bicolore, che aggiungono un tocco di femminilità sofisticata.

Realizzata in pelle di vitello granata lucida, questa borsa oversize è perfetta per chi desidera un accessorio da portare a spalla con disinvoltura, senza rinunciare all’eleganza tipica del marchio francese.

Maxi borse, la Carry All di Balenciaga

La borsa Carry All Bel Air XL in pelle di vitello liscia nera con dettagli in oro anticato è un pezzo chiave della collezione Inverno 2024 di Balenciaga. Realizzata in pelle di vitello liscia si distingue per la sua forma a sacca super capiente e versatile, con due manici che permettono di indossarla sia a mano che a spalla.

Sul retro, il logo Balenciaga Paris è goffrato e rifinito con una laminatura argento, mentre sul davanti si trova un portachiavi removibile in pelle, dotato di due anelli aperti per un tocco funzionale e di stile.

Prada, la maxi borsa shopping

Per chi ama il minimalismo elegante, la Shopping Large di Prada è la borsa ideale. Con la sua silhouette oversize, questa borsa si distingue per la sua funzionalità e per l’allure sofisticata. Realizzata in morbida pelle soft grain, presenta linee pulite e un design sobrio ma allo stesso tempo ricercato.

I manici regolabili e le fibbie in metallo aggiungono un tocco moderno, mentre il logo lettering stampato sul davanti regala alla borsa un’estetica chic e riconoscibile. È perfetta per chi cerca un accessorio versatile e di classe, adatto sia per gli impegni di lavoro che per il tempo libero. La capienza del modello consente di portare con sé tutto l’essenziale senza rinunciare allo stile.

La maxi borsa di Tod’s

La Tod’s Di Bag Folio, in giallo burro o in marrone, si ispira ai pezzi più esclusivi della linea di abbigliamento del marchio. Il caratteristico dettaglio della cucitura centrale, con l’inconfondibile ovale del logo, si apre in uno spacco sofisticato. I manici piatti, inseriti nel bordo superiore come una cintura, aggiungono un tocco raffinato al design. La pelle di vitello, leggera e flessibile come un tessuto, accentua la morbidezza di questa borsa capiente e destrutturata, che include anche una pratica bustina interna.

L’ampio scomparto interno, arricchito da una bustina removibile, la rende perfetta per chi cerca una borsa capiente senza sacrificare l’eleganza. Con i suoi doppi manici, può essere portata comodamente a spalla o a mano, rendendola adatta a qualsiasi contesto.

Saint Laurent, la Giant Bowling Bag

La Giant Bowling di Saint Laurent è un’ode al comfort e alla praticità e allo stesso tempo è una maxi borsa super glamour. Realizzato in morbida pelle martellata, questo modello oversize è caratterizzato dal logo Saint Laurent Paris impresso e dai manici tondi, che conferiscono un look sportivo-chic.

La tracolla regolabile e removibile aggiunge versatilità, permettendo di portare la borsa sia a mano che a spalla. Perfetta per le giornate più impegnative, la Giant Bowling è un accessorio che unisce la raffinatezza del marchio francese a una silhouette contemporanea e funzionale.

Maxi borse, la Tent di Burberry

Tra le novità autunno inverno 2024-25 la maxi borsa Tent di Burberry, realizzata in un tessuto misto cotone lavato, decorato con il classico motivo Burberry Check.

L’interno è rivestito con un materiale in coordinato. Ispirata ai design delle tende degli archivi Burberry, questa borsa presenta cerniere laterali e cinturini con fibbia a forma di B che permettono di regolare la forma. Il modello, aperto nella parte superiore, è dotato di una chiusura a moschettone a forma di cavallo per un tocco distintivo.

Loewe, la Squeeze Bag in nappa di agnello

Tra le più belle maxi borse di questa stagione, infine, c’è la Squeeze Bag di Loewe in nappa di agnello. Questo modello innovativo combina un corpo leggero e decorato con ruches a dettagli iconici come la tracolla a catena Donut e il manico testurizzato. La versatilità della Squeeze Bag è uno dei suoi punti di forza: può essere indossata a mano, a spalla o a tracolla, rendendola ideale per ogni occasione.

La qualità della nappa di agnello e il design curato la rendono un pezzo d’arte da indossare, perfetto per aggiungere un tocco di eleganza a qualsiasi outfit. È disponibile in 9 tonalità diverse, tra le quali il verde oliva e il rosso bordeaux, il colore must-have dell’autunno inverno 2024-25.

Le maxi borse per l’autunno-inverno 2024-25 non sono solo un trend, ma un vero e proprio must-have per chi desidera coniugare stile, praticità e lusso: le proposte dei più grandi brand ci dimostrano come anche le dimensioni extra-large possano diventare sinonimo di eleganza e raffinatezza.