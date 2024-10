Il burgundy è senza dubbio il colore chiave dell’autunno 2024. Scopri come abbinarlo in modo perfetto e lascia che il bordeaux renda il tuo autunno più caldo e stiloso che mai.

Con l’arrivo dell’autunno le strade si tingono di colori caldi e avvolgenti, e tra tutte le tonalità di questa stagione il bordeaux emerge come il re indiscusso: come abbinarlo per un look da capogiro? Ricca, sofisticata e versatile questa tonalità di rosso riesce a donare eleganza ad ogni outfit, senza risultare mai eccessivamente formale.

Questo colore profondo e sensuale, che ricorda le foglie cadenti e il vino rosso, è perfetto per aggiungere un tocco di lusso ai tuoi outfit autunnali. Se stai cercando il modo migliore per incorporarlo nei tuoi look, ecco una guida su come abbinare il bordeaux con stile, giocando con diverse texture e capi chiave.

La giacca di pelle bordeaux: come abbinare il must-have per l’autunno 2024

Le giacche di pelle sono uno dei must-have dell’autunno, e un blazer vinaccia è il modo migliore per incorporare questo colore nel tuo guardaroba. Se ami lo stile chic-rock, puoi abbinare una giacca in pelle bordeaux con dei jeans skinny neri e un paio di anfibi per un look deciso ma raffinato. Il contrasto tra il bordeaux e il nero è perfetto per chi cerca un abbinamento forte ma elegante, ideale per il giorno e la sera.

Per un look più soft e casual, invece, abbina la giacca a pantaloni beige o crema e ad un maglione a collo alto nei toni neutri. Questo mix crea un gioco di contrasti tra il calore del bordeaux e la delicatezza delle tonalità neutre, perfetto per un outfit da weekend rilassato ma curato. Gli accessori? Per mantenere una certa coerenza cromatica opta per una borsa marrone scuro o vinaccia.

Come abbinare i pantaloni bordeaux

I pantaloni bordeaux sono un’altra scelta top per arricchire il tuo guardaroba autunnale. A differenza di tonalità più classiche come il nero o il blu, aggiungono un tocco di originalità al tuo outfit senza risultare però troppo vistosi. Se vuoi sfoggiare un look da ufficio formale e sofisticato, abbina pantaloni bordeaux a una camicia bianca o una blusa in seta color avorio. Completa il tutto con un blazer grigio chiaro e un paio di décolleté nere: l’effetto sarà estremamente chic ma allo stesso tempo sobrio.

Per una serata più casual, invece, scegli un maglione oversize color cammello o beige da indossare sopra i pantaloni bordeaux. Completa il look con un paio di stivaletti neri o marrone scuro, il tocco finale perfetto per un outfit semplice ma curato, adatto per una cena informale o un giro in città.

Cappotti e maglioni bordeaux, come abbinarli per un look cozy ma chic

L’autunno è la stagione dei cappotti, e un cappotto bordeaux è una scelta ideale per distinguersi con stile. Un cappotto lungo in lana borgogna si abbina facilmente a un look monocromatico in nero, creando un contrasto elegante e raffinato. Se ami sperimentare con le tonalità autunnali puoi indossare il cappotto bordeaux su un completo color cammello o beige. Il mix di colori caldi e terrosi rende il look sofisticato ma rilassato, perfetto per affrontare le giornate più fredde.

Anche i maglioni burgundy possono essere il cuore di un look cozy ma alla moda. Abbinato a pantaloni neri o jeans slim fit, un maglione oversize bordeaux è ideale per un look casual da tutti i giorni.

Per creare un look comfy chic con una maglia bordeaux e una gonna invernale leggera, il segreto è bilanciare comfort e stile giocando con i tessuti e le proporzioni. Scegli una maglia bordeaux morbida, magari in cashmere o lana leggera, che doni una sensazione avvolgente e calda. Per la gonna, scegli un modello leggero ma caldo, come una gonna midi in lana o tessuto misto con un leggero drappeggio.

Accessori bordeaux, il tocco sofisticato ai look autunnali

Le borse sono uno degli accessori più facili da cambiare, e una borsa bordeaux può davvero trasformare un outfit banale in un look raffinato. Nell’autunno 2024 spiccano le borse bordeaux in diverse forme e stili, dalle tracolle strutturate ai modelli shopper più morbidi. Una borsa a tracolla in pelle borgogna si abbina perfettamente a un outfit total black, aggiungendo una nota di colore senza rubare troppo la scena. Questa combinazione è ideale per chi ama la semplicità ma vuole comunque un tocco di carattere.

Se preferisci un look più rilassato, puoi abbinare una borsa bordeaux a un cappotto grigio oversize e pantaloni cropped beige o marroni. La texture ricca e il colore profondo della borsa aggiungono un elemento di lusso anche ai look più casual, rendendoli subito più interessanti. Per un effetto ancora più di tendenza, abbina la borsa a scarpe o stivali dello stesso colore.

Stivali borgogna, l’accessorio che fa la differenza

Tra i colori di tendenza per gli stivali dell’autunno 2024 il bordeaux una delle scelte più audaci, ma anche una delle più eleganti. Per un abbinamento classico ma chic prova a indossare degli stivali burgundy con un abito midi nero o in una tonalità neutra come il grigio o il beige. Gli stivali diventeranno il punto focale del tuo outfit, conferendogli un’aria moderna e ricercata.

Se ami i look casual ma trendy puoi abbinare stivaletti bordeaux a dei jeans chiari e un maglione oversize color panna. Questo mix di colori tenui, spezzato dalla profondità del bordeaux, è perfetto per una giornata in città o un brunch autunnale con amici.

Abbinamenti audaci: bordeaux e colori inaspettati

Ti senti coraggiosa e vuoi sperimentare abbinamenti più audaci? Il bordeaux si presta bene anche a mix di colori inaspettati. Uno dei trend dell’autunno 2024 è l’abbinamento del bordeaux con tonalità più fredde come il blu navy o il grigio acciaio. Questo mix crea un contrasto sofisticato ma moderno, perfetto per un look da ufficio o per una serata elegante. Un esempio? Prova una gonna bordeaux con un blazer blu navy e stivali neri: l’effetto sarà unico e di grande impatto.

Un altro accostamento di tendenza è quello del bordeaux con il rosa pallido o cipria. Anche se può sembrare un azzardo, questi due colori si bilanciano perfettamente e danno vita ad un look femminile ma non banale. Indossa una camica rosa pallido su una gonna bordeaux per un look chic e romantico, oppure gioca con accessori vinaccia su un outfit interamente rosa. L’effetto wow è garantito!