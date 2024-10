Vuoi essere sempre al passo con le ultime tendenze? Le giacche di pelle sono un classico intramontabile che si rinnova ogni stagione: scopri i modelli più fashion dell’autunno inverno 2024/25

L’autunno inverno 2024/25 vede il grande ritorno di un capo iconico che non smette mai di reinventarsi: la giacca di pelle. Versatile, cool e sempre attuale, la giacca di pelle è facile da abbinare ed è un must per chi vuole aggiungere un tocco di grinta al proprio guardaroba. Quest’anno, però, c’è un modello che spicca su tutti: il blazer di pelle, reinterpretato in chiave moderna e sartoriale.

Il blazer di pelle è la versione contemporanea di uno dei capi più amati e utilizzati nel guardaroba femminile. Simbolo di empowerment fin dagli anni ’20 del Novecento, il blazer è sempre stato una scelta vincente per chi desidera un look che trasmetta forza e sicurezza. Oggi questo capo classico si rinnova, diventando una giacca estremamente versatile che può essere indossata in ogni occasione, dalle più formali alle più casual.

Giacche di pelle, i modelli che sostituiscono il classico blazer

Le sfilate per la stagione autunno inverno 2024/25 lo hanno reso protagonista, proponendolo come alternativa al tradizionale blazer in tessuto. Le nuove versioni spaziano dal monopetto al doppiopetto, con varianti che lo trasformano persino in un abito.

Con il loro taglio impeccabile e dettagli come bottoni e tasche, questi blazer combinano l’eleganza delle giacche sartoriali con l’anima ribelle delle giacche di pelle. Sono ideali per chi vuole un capo versatile che può essere indossato in ufficio ma anche per una serata fuori. Abbina un blazer in pelle a un paio di pantaloni a sigaretta e una camicia bianca per un look da lavoro sofisticato, oppure indossala sopra un mini abito per una serata speciale. L’effetto sarà sempre chic e di tendenza.

Come abbinare il blazer di pelle nero

Il blazer di pelle nero, sia in versione opaca che verniciata, è uno di quei jolly che stanno bene con tutto. Puoi abbinarlo ai jeans di qualsiasi taglio, baggy o skinny, oppure in denim nero per un look total black. Oppure puoi indossarlo con un vestitino corto e tacchi alti per un look audace e super femminile.

Non ci sono regole rigide per il taglio: dipende tutto dal tuo stile e dall’occasione. Qualche idea? Per un look casual ma raffinato prova un blazer di pelle nero con una t-shirt basic, jeans mom fit e stivaletti. Se invece desideri un look più elegante, abbinalo a un mini abito nero e sandali con tacco: il contrasto tra il blazer strutturato e il vestito leggero sarà perfetto.

Blazer di pelle colorati, la tendenza autunno inverno 2024/25

Anche se il nero resta un classico intramontabile, per l’autunno inverno 2024/25 non mancano tonalità più vivaci che danno un tocco di originalità a questo capo evergreen. Se vuoi aggiungere un tocco di colore ai tuoi outfit, il blazer di pelle colorato è la scelta ideale. Perfetto per spezzare un look total black o per creare un outfit in pendant, puoi scegliere tra tonalità come il marrone, il rosso bordeaux o il giallo burro, tutte super trendy per l’autunno inverno 2024/25.

Abbinalo a pantaloni sartoriali e gonne in pelle per un effetto elegante, oppure indossalo con un mini abito per un look più divertente e spensierato. I colori vivaci sono perfetti per ravvivare anche i look più semplici, rendendoti la regina dello stile in qualsiasi occasione. Oltre al blazer, ecco una panoramica sui modelli di giacche di pelle più trendy dell’autunno inverno 2024-25.

Giacche di pelle, l’eleganza ribelle della biker jacket

La biker jacket, conosciuta anche come chiodo, è un must-have dello stile chic rock ed è una delle giacche di pelle più iconiche di sempre. Con il suo carattere ribelle e grintoso, è perfetta per aggiungere un tocco in più a qualsiasi outfit. Questo modello, caratterizzato da zip, fibbie e dettagli metallici, è ideale per creare contrasti con capi più femminili.

Per un look casual ma chic abbina la giacca di pelle biker a un paio di jeans skinny o mom fit, una t-shirt bianca e sneakers. Se invece vuoi osare, prova a indossarla sopra un abito lungo a fiori o una gonna midi per un effetto mix-and-match che unisce femminilità e grinta.

Giacche di pelle corte, perfette per ogni giorno

Le giacche di pelle corte sono una delle tendenze più pratiche e versatili dell’autunno. Questo modello è perfetto per le giornate più miti, quando hai bisogno di qualcosa di leggero ma comunque stiloso. La versione cropped, che arriva appena sopra la vita, si abbina benissimo a pantaloni a vita alta o gonne longuette, creando un effetto bilanciato e chic.

Indossa una giacca di pelle corta con un top basic e dei jeans per un look semplice e quotidiano, oppure abbinala a una gonna a matita e stivaletti per una serata fuori. Il segreto di questo capo è che si adatta davvero a qualsiasi occasione, senza mai sembrare fuori posto.

Varsity Jacket in pelle: il fascino sporty-chic

Un’altra grande tendenza per la stagione è la giacca Varsity in pelle, un modello ispirato al mondo dello sport e dei college americani. Con le sue linee sportive e dettagli come il colletto a coste e le maniche colorate, questa giacca aggiunge un tocco di freschezza a qualsiasi look.

Perfetta per un look casual, la Varsity jacket si abbina bene a jeans, gonne corte e sneakers. Se vuoi un outfit più ricercato, prova a indossarla con pantaloni a vita alta e scarpe chunky, per un effetto sporty-chic davvero irresistibile.

Giacche di pelle oversize: comfort e stile

Per chi preferisce un look più rilassato e trendy, le giacche di pelle oversize sono la scelta giusta. Con la loro vestibilità ampia e comoda, queste giacche sono perfette per un outfit casual e urbano. L’effetto oversize è particolarmente adatto a chi ama i look ispirati agli anni ’90, ma può essere reinterpretato anche in chiave moderna con capi più eleganti.

Indossa una giacca di pelle oversize con un paio di pantaloni cargo o leggings in pelle per un look comodo ma alla moda. Oppure, se vuoi osare, abbinala a un vestito leggero e stivali alti per un outfit che gioca con le proporzioni e i contrasti.