Borsa marsupio donna: la tendenza della stagione autunno-inverno

Comoda, pratica e versatile, la borsa marsupio o belt bag per donna è la nuova tendenza della stagione autunno-inverno.

Il mondo della moda si rinnova continuamente. Con l’arrivo della stagione autunno-inverno, ci sono nuovi must-have che possiamo aggiungere al nostro guardaroba e, tra questi, c’è – senza alcun dubbio – la borsa marsupio per donna. Si tratta di un accessorio, che riesce a unire funzionalità e stile e che sta rapidamente conquistando il settore fashion.

Pratica e comoda, la borsa marsupio è perfetta per diverse occasioni, oltre a essere particolarmente originale e in grado di trasformare un look semplice in qualcosa di sofisticato.

Moda donna: borsa marsupio nella stagione autunnale-invernale

In tela o in pelle, dalle tinte neutre o minimali con pattern, stampe o nuance monocromatiche, il marsupio per donna è possibile portarlo al posto di borse da giorno o borse con la tracolla. Si tratta di un’alternativa versatile e di carattere, da poter portare sopra blazer, piumini e cappotti, ma anche su maglioni, chemisier e maglie. La borsa marsupio è presente su tutte le passerelle del mondo: l’hanno proposta Burberry e Dior, ma anche Louis Vuitton.

Ci sono borse marsupio con linea a mezzaluna, a banana o a brioche in morbida nappa o in pelle scamosciata, solo per fare qualche esempio. Vanno bene per un look casual, ma anche per chi cerca uno stile chic. Questa borsa assicura capienza e anche estrema versatilità.

Belt bag donna: il significato e la funzionalità di questo must-have

La belt bag – il cui significato è proprio “marsupio” – è una must-have nel guardaroba delle donne. La funzionalità di questa borsa è quella di avere sempre tutto a portata di mano, riuscendo comunque a mantenere le mani libere senza neppure manico o tracolle fastidiose in alcune circostanze. Ne esistono di versioni più sporty e altre più lussuose o griffate. Queste piccole borse sono disponibili in varie forme e dimensioni.

Soprattutto quando ci si trova in viaggio, è un accessorio particolarmente utile per avere le mani libere o documenti e carte di imbarco a portata di mano. Le “borse cintura” sono state di tendenza durante la stagione primaverile-estiva e saranno anche tra le borse dell’autunno e dell’inverno. Ovviamente, si tratta di colori più dark e dalle nuance calde e avvolgenti: basti pensare al nero e alle tante tonalità del marrone o del grigio, solo per citarne qualcuna. Infine, si tratta di borse realizzate con materiale confortevole e resistente.