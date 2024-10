Benessere in autunno: i consigli per prendersi cura di sé

Ci sono diversi modi per prendersi cura di sé e garantirsi benessere in autunno, sia dal punto di vista fisico che mentale.

L’autunno è una stagione che porta con sé diversi cambiamenti: arrivano le prime piogge, l’aria si fa più fresca, la natura si trasforma con colori caldi e avvolgenti, le foglie cadono e ci sono le prime tazze di tè caldo da sorseggiare a casa, così come novità che riguardano il lavoro o lo studio. Generalmente, l’arrivo dell’autunno è visto, infatti, come un vero punto per ricominciare (più del nuovo anno!).

Il corpo, ovviamente, deve abituarsi all’arrivo del freddo. Dalla forma fisica all’umore, il nostro organismo necessita di attenzioni. Scopriamo i consigli per prendersi cura di sé e garantirsi benessere in autunno.

I benefici di stare in mezzo alla natura e del relax

La cosa più importante per rilassare mente e corpo è ritrovare il contatto con la natura. Concedersi delle passeggiate in mezzo al verde può apportare numerosi benefici alla salute dell’organismo, tra cui una riduzione significativa dello stress, un miglioramento dell’umore e il contrasto alla sedentarietà causa di diverse patologie (tra cui quelle cardiovascolari).

Altrettanto importante è riposare adeguatamente per sostenere il sistema immunitario, ridurre lo stress e migliorare la propria concentrazione. Come detto, è molto importante il benessere mentale: è necessario dedicare del tempo al relax praticando, magari, attività come lo yoga o la meditazione.

La cura del corpo e dell’alimentazione

Ovviamente, per il benessere in autunno è necessario prestare la giusta attenzione all’alimentazione che deve essere sana. Consumate frutta, verdura, legumi e cereali e bevete almeno due litri di acqua al giorno, per una corretta idratazione. Via libera a mele, zucche, broccoli e tisane da sorseggiare, tra i tanti alimenti disponibili in questa magica stagione. In linea generale, bisogna dare ampio spazio a quegli alimenti ricchi di vitamine e sali minerali.

Per quanto riguarda la cura del corpo, la pelle tende a diventare maggiormente reattiva per via degli sbalzi termici, quindi potrebbe apparire secca e andrebbe aiutata con maschere per il viso adatte: ad esempio, maschere idratanti, ricche di elastina e collagene oltre che di vitamine come la vitamina E. Pensate anche a dare un taglio ai capelli per rinforzarli, evitando l’utilizzo di shampoo aggressivi e applicando – anche in questo caso – maschere fai-da-te per capelli più forti e morbidi. Infine, perché non concedersi un massaggio rilassante, lenitivo e riscaldante?