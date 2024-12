Per un ottimo aperitivo di Natale, potreste spulciare alcune ricette di cocktail natalizi gustosi e colorati da assaporare in compagnia.

Momento perfetto per creare dei ricordi indelebili, il Natale è anche l’occasione per preparare degli aperitivi in compagnia di famiglia e amici. Spesso, un buon cocktail natalizio rappresenta l’ingrediente segreto adatto per creare un’atmosfera magica con i nostri cari.

Dal sapore dolce e speziato, un aperitivo di Natale con dei cocktail è l’ideale per combinare creatività e tradizione. Scopriamo alcune delle migliori ricette dei cocktail natalizi per scaldare l’atmosfera.

Cocktail natalizio: la ricetta dello Spritz di Natale speziato

Cocktail adatto alle festività natalizie, lo Spritz di Natale è molto facile da preparare. Si tratta, ovviamente, di una ricetta simile a quella dello Spritz classico. Un cocktail invernale, perfetto per festeggiare il Natale. Gli ingredienti che occorrono sono 100 millilitri di Aperol, 200 millilitri di prosecco, 4 rametti di rosmarino, 100 millilitri di succo di arancia, 100 millilitri di acqua gassata, 100 millilitri di succo di melagrana, ghiaccio, fette di arancia, ribes rossi e zucchero.

Facile da preparare, richiede appena un impegno di circa dieci minuti. Per servirlo, procuratevi, ovviamente, una caraffa e quattro bicchieri.

La Sangria, tra i cocktail natalizi analcolici

La Sangria analcolica è un cocktail a base di frutta, ovviamente non fermentata nel vino come la classica Sangria. Per sostituire il vino, è possibile ricorrere ad alcuni succhi di frutta che ne garantiscano anche il tradizionale rosso rubino. Come? Il succo di melograno e il succo d’uva non fermentato sono l’ideale.

Degli ingredienti possono fare parte arancia, mela, pesca, limone, cannella, chiodi di garofano e menta. Molto utili sono anche gli infusi ai frutti rossi. Ricordate, comunque, di optare per della frutta biologica e senza zuccheri aggiunti.

Ricetta del 4 bianchi, il cocktail da preparare per Natale

Infine, che ne dite della ricetta del 4 bianchi? Si tratta di uno dei cocktail più amati. Viene, solitamente, preparato con gin, tequila, vodka e rum, dunque ben quattro alcolici. Dalla carica alcolica abbastanza alta, è anche un drink particolarmente alcolico di cui ne esistono varianti con la fragola o la maracuja.

La preparazione vede shakerare insieme gin, rum, vodka e tequila con succo di limone, sciroppo di zucchero e ghiaccio. Una bella fetta di limone può, poi, essere un ottimo modo per guarnire. Perché, infine, non aggiungere anche dello zenzero grattugiato? Insomma, preparatevi al Natale con alcuni dei cocktail natalizi più buoni in assoluto, da gustare con famiglia o amici!