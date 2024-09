Il cocktail 4 bianchi è altamente alcolico. Oltre ai suoi ingredienti principali, può essere preparato ricorrendo ad alcune varianti.

Il 4 bianchi è uno dei cocktail più amati. Il suo nome deriva dal colore degli ingredienti con cui viene preparato, ovvero tequila, gin, rum e vodka. Si tratta, quindi, di mettere insieme ben quattro tipi di alcolici per un risultato davvero più che esplosivo.

Dal sapore intenso, per quanto riguarda i gradi del 4 bianchi questi sono da considerarsi dai trenta in su, per cui il cocktail va consumato con molta moderazione. Scopriamo insieme la ricetta del cocktail 4 bianchi, con le altre varianti alla fragola o alla maracuja.

Come preparare la ricetta del cocktail 4 bianchi, incluse le varianti del cocktail alla fragola e alla maracuja

La ricetta del 4 bianchi ha una carica alcolica davvero alta, oltre a essere molto calorica: si parla di circa 370 calorie per porzione. Esiste la ricetta del 4 bianchi originale, ma anche diverse varianti come quella alla fragola o alla maracuja. In realtà è, comunque, possibile sbizzarrirsi ricorrendo anche ad altri ingredienti. Tutti, in ogni caso, donano un effetto molto forte – sebbene alla vista possa quasi sembrare un semplice bicchiere di acqua – perché gli ingredienti principali restano rum, tequila, gin e vodka. La preparazione della ricetta del cocktail 4 bianchi è facile e bastano cinque minuti. Ecco gli ingredienti per una porzione.

Ingredienti:

15 millilitri di rum bianco

15 millilitri di gin

15 millilitri di tequila

15 millilitri di vodka

30 millilitri di succo di limone

15 millilitri di sciroppo di zucchero

1 fetta di limone

Ghiaccio a cubetti q.b.

Preparazione:

Per cominciare, inserite rum, gin, tequila e vodka nello shaker aggiungendo lo sciroppo di zucchero e il succo di limone. Agitate e aggiungete il ghiaccio. Una volta fatto ciò, mescolate il tutto con energia per una durata di circa quindici secondi. Versate il mix ottenuto in un bicchiere alto da riempire con cubetti di ghiaccio per metà. Infine, guarnite con una fetta di limone e gustate!

Come detto, è possibile preparare anche un 4 bianchi alla fragola o un 4 bianchi alla maracuja. Le varianti del 4 bianchi sono tante. Per quanto riguarda il cocktail alla fragola, ad esempio, potreste semplicemente aggiungere cinque fragole o 30 millilitri di sciroppo alla fragola e così anche per gli altri frutti che, comunque, andranno pestati prima di essere aggiunti allo shaker insieme al resto degli ingredienti. Un’altra alternativa per questo cocktail – adatto anche alla Festa della Donna – è quella di aggiungere dello zenzero grattugiato.