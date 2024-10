Spritz: la ricetta originale veneziana

Lo Spritz è un cocktail perfetto per un aperitivo da gustare a casa come al bar, con amici e famiglia. Si prepara facilmente.

Cocktail che ha un colore che non può essere confuso con altro, lo Spritz è il simbolo per eccellenza dell’aperitivo. Leggero e con una gradazione alcolica non eccessiva, è personalizzabile per quanto riguarda il gusto in base al tipo di amaro scelto. Chi non ha mai amato sorseggiare questo drink?

Protagonista indiscusso del momento dell’aperitivo, può anche essere preparato a casa senza particolari difficoltà. Scopriamo come preparare la ricetta originale veneziana dello Spritz.

La ricetta dello Spritz: come preparare il cocktail

Le origini dello Spritz risalgono al Regno Lombardo-Veneto nel 1800, quando le truppe dell’Impero Austriaco allungavano i vini con dell’acqua frizzante. Il suo nome, per l’appunto, deriva proprio dal verbo tedesco “spritzen” che vuol dire “spruzzare”, proprio riferendosi all’allungamento con l’acqua gasata del vino. La ricetta originale dello Spritz risale, poi, agli Anni Venti-Anni Trenta con una contesa tra Venezia, Padova e Treviso. Segue l’Aperol Spritz tra gli Anni Quaranta e gli Anni Cinquanta. Ma come preparare lo Spritz secondo la ricetta originale veneziana? Come la ricetta del 4 Bianchi, anche questa preparazione è davvero facile e richiede appena cinque minuti, non di più. Scopriamo insieme gli ingredienti che servono e le dosi della ricetta dello Spritz.

Ingredienti:

90 millilitri di Prosecco

60 millilitri di Aperol

½ fetta di arancia

Soda o acqua minerale frizzante q.b.

Ghiaccio q.b.

Preparazione:

Per un aperitivo a casa, prima di tutto occorre versare del ghiaccio nel bicchiere. Così facendo, infatti, il Prosecco riuscirà a conservare al meglio la sua frizzantezza. Versate, dunque, il Prosecco tenendo il collo della bottiglia abbastanza vicino al bicchiere e versando, quindi, lentamente per non fare eccessiva schiuma. Una volta fatto ciò, aggiungete l’Aperol e un po’ di soda o acqua minerale frizzante. Con un cucchiaio cercate, quindi, di fare un movimento dal basso verso l’alto senza mescolare per non sgasare il cocktail. Per concludere, inserite una fettina di arancia.

Il consiglio è quello di consumare subito lo Spritz. Per un aperitivo, potete gustarlo – oltre alla arance – con patatine, popcorn o frutta secca come arachidi, mandorle, nocciole e anacardi. Ottimo anche da assaggiare con formaggi, olive verdi o verdure come le carote, il finocchio, il sedano o delle ricette a base di melanzane, spinaci o zucchine.