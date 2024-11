Addio forno e fornelli: questi cibi puoi cuocerli in microonde in pochi minuti, escono capolavori

Addio forno e fornelli: forse non lo sai ma ci sono cibi che puoi cuocere velocemete al microonde per manicaretti da sogno.

Il microonde, spesso sottovalutato, può trasformarsi nel vostro migliore alleato in cucina. Se utilizzato correttamente, questo elettrodomestico non solo vi farà risparmiare tempo prezioso ma garantirà anche risultati sorprendenti con una vasta gamma di alimenti. Scopriamo insieme come sfruttarlo al meglio.

Contrariamente a quanto molti possano pensare, il microonde non è soltanto utile per riscaldare il latte o scongelare gli alimenti. Con le giuste tecniche e un pizzico di creatività, è possibile preparare piatti deliziosi e salutari in una frazione del tempo normalmente necessario. Dalle patate al forno alla zucca morbida e tagliabile senza fatica, le possibilità sono infinite.

Patate al forno veloci ed efficaci

Le patate al forno sono un classico che richiede normalmente fino a un’ora di cottura nel forno tradizionale. Tuttavia, seguendo i consigli della dietologa Rachel Fine, potete ottenere lo stesso risultato in soli 10 minuti utilizzando il microonde.

Il segreto? Punzecchiate la patata con una forchetta più volte prima di metterla a cuocere per 5 minuti da ogni lato.

Zucca morbida senza fatica

Tagliare la zucca può sembrare un compito arduo a causa della sua buccia dura. Mareya Ibrahim suggerisce un metodo semplice ma efficace per ammorbidirla: spalmate del burro chiarificato o dell’olio di cocco sulla superficie esterna della zucca e passatela nel microonde per tre minuti su un piatto coperto. Questo processo renderà la zucca più facile da tagliare e pronta per essere arrostita o cucinata secondo preferenza.

Bacon croccante senza sporcare

Friggere il bacon può trasformarsi rapidamente in una battaglia contro schizzi d’olio e pulizie interminabili. Per evitare tutto ciò, Mareya Ibrahim propone una soluzione geniale: posizionate delle fette di bacon tra due fogli di carta assorbente su un piatto adatto al microonde e cuocetele per 2-2,5 minuti. Il risultato sarà bacon croccante perfetto senza sporcare i fornelli.

Verdure lesse rapide ed efficienti

Lessare le verdure non è mai stato così semplice grazie ai consigli di Ashley Greene. Unendo broccoli, cavolfiori carote e altri vegetali coriacei in una ciotola d’acqua si possono ottenere verdure cotte alla perfezione nel giro di 7-10 minuti nel microonde – un metodo veloce che preserva gusto e proprietà nutritive.

Cibi cotti surgelati come appena preparati

Riscaldando i cibi cotti surgelati coperti con un tovagliolo umido nel microonde per circa 20 secondi si possono riportarli alla loro gloria originale quasi come se fossero stati appena cucinati – consiglia Rachel Fine.

Queste tecniche dimostrano quanto sia versatile l’utilizzo del microonde nella preparazione quotidiana dei pasti; permettendo non solo risparmio energetico ma anche valorizzazione degli ingredienti attraverso metodi rapidi ed efficienti.