Gli stivali di vernice sono abbinabili a vari tipi di outfit, che possono essere sia casual che eleganti. L’importante è sapere come fare.

Gli stivali di vernice sono originali e particolarmente in voga negli ultimi tempi. Must-have nel guardaroba di chi ama la moda, donano personalità e brillantezza a ogni outfit. Eleganti, lucidi e di tendenza, questi stivali possono essere impegnativi da abbinare ma, seguendo alcuni piccoli accorgimenti, possono essere un elemento fondamentale del look.

Se vi state preparando per una serata speciale casual o elegante, gli stivali di vernice possono essere un’ottima scelta. Scopriamo come abbinare gli stivali di vernice con eleganza e stile per un look perfetto.

Come abbinare gli stivali neri alti di vernice



Gli stivali neri alti di vernice, super-glossy, possono essere considerati davvero seducenti. Passepartout e femminili, sono perfetti per la stagione invernale. Ovviamente, possono essere abbinati a collant, ma anche a delle gambe nude per chi non ha problemi con il freddo. Sono abbinabili a gonne al ginocchio, così come a dei tubini classici, chic e alla moda.



Si tratta di scarpe abbinabili anche a dei jeans skinny o jeans a sigaretta, con dei blazer, maglioncini oversize, dolcevita o dei leggings. Che dire, poi, di un mini-dress che abbia un taglio semplice? Capo versatile ed elegante, gli stivali di vernice neri vanno bene sia per le occasioni formali che quelle casual. Parlando di outfit, le tonalità tra cui poter scegliere – oltre al nero – sono bianco, grigio, bordeaux e altre nuance neutre che esaltino l’effetto lucido.

Come abbinare gli stivali di vernice marroni, verdi e di altri colori



Sia che siano marroni, verdi o di altri colori, gli stivali di vernice riescono ad aggiungere un tocco di stile a diversi tipi di outfit. Si tratta di calzature adatte anche a pantaloni in tessuto, oltre che ai capi precedentemente citati. Per quanto riguarda le tonalità tra cui poter scegliere, gli stivali di vernice marroni, verdi o di altri colori vanno bene con nuance calde come arancione, beige o ocra.



Il verde, poi, si sposa alla perfezione con tonalità neutre come il nero, il marrone e il grigio. È importante, insomma, mantenere l’outfit il più equilibrato possibile. Ottimo l’abbinamento con pantalone scuro e camicia chiara con una giacca dal taglio semplice o un lungo cappotto, ad esempio. In conclusione, non esagerate con i colori vivaci, ma fate splendere gli stivali di vernice: i veri protagonisti dell’outfit! Scoprite anche come abbinare gli stivali bassi e di più sugli stivali rossi.