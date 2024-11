Come abbinare gli stivali bassi? Dal casual all’elegante, scopri tutti i look più trendy per l’autunno inverno.

Gli stivali bassi sono tra i protagonisti della moda di questo inverno. Versatili, comodi e ricchi di stile, si adattano a qualsiasi occasione, dal look casual a quello più ricercato.

I modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024-25 spaziano dai classici Chelsea agli anfibi con borchie, passando per gli stivali texani in stile cowboy, la scelta è ampia e ricca di possibilità. Ecco quali sono i modelli di stivali bassi di tendenza di questa stagione, e qualche idea per abbinarli al meglio.

Stivali bassi, come scegliere il modello giusto

Scegliere gli stivali bassi perfetti dipende dal tuo stile personale e dall’occasione. Se cerchi un look versatile punta sui Chelsea boot flat, tra i modelli di scarpe comode di tendenza per questa stagione, oppure sugli stivali di camoscio. Per un outfit più grintoso opta per gli anfibi o per un paio di stivali chunky. Gli stivali cowboy, invece, sono ideali per aggiungere un tocco originale e ricercato al guardaroba.

Grazie alla loro capacità di adattarsi a ogni stile e situazione, gli stivali bassi sono un must-have per l’inverno. Investire in un paio di qualità garantisce non solo comfort e durata, ma anche la possibilità di reinventare il proprio look stagione dopo stagione. Trova il modello che meglio esprime meglio la tua personalità e sperimenta con gli abbinamenti. Ecco qualche idea.

Stivali Chelsea, il classico rivisitato

Gli stivali Chelsea sono un’icona intramontabile che questo inverno si presenta con dettagli moderni. Modelli con suola carrarmato e colori insoliti, come verde oliva e bordeaux, dominano le vetrine. Le versioni in pelle liscia o scamosciata, impreziosite da inserti elastici a contrasto, sono tra le più amate.

Per un look da giorno, abbinali a un paio di jeans dritti leggermente cropped e a un maglione oversize. Completa il tutto con un cappotto lungo in lana, magari in una tonalità cammello. Se cerchi qualcosa di più raffinato, prova a indossarli con un abito midi plissettato e una giacca di pelle per creare un contrasto tra eleganza e grinta.

La grinta e la personalità degli anfibi

Gli anfibi continuano a essere una scelta di stile, soprattutto per chi ama un look deciso. Quest’anno si distinguono per dettagli come borchie, fibbie e cuciture colorate. I modelli con finiture lucide o opache in nero, verde scuro o marrone sono perfetti per esprimere carattere.

Per un outfit casual ma pieno di personalità, abbinali a un paio di leggings in ecopelle e a una felpa oversize. Per una combinazione più femminile, indossa gli anfibi con una gonna in tulle e un cardigan morbido. Il contrasto tra materiali rigidi e soffici creerà un equilibrio interessante. Aggiungi una borsa a tracolla con dettagli metallici per completare il look.

Stivali bassi in pelle scamosciata: eleganza boho

La pelle scamosciata dona agli stivali bassi un fascino boho-chic. Questo inverno, i modelli con frange o ricami etnici sono tra i più richiesti. Disponibili in tonalità calde come marrone, beige e ocra, si abbinano facilmente a molti outfit.

Un abbinamento ideale? Quello con un paio di jeans skinny, una camicia bianca dal taglio morbido e un cardigan lungo. Per un’alternativa più ricercata, prova con un abito lungo floreale e una cintura in vita. Gli stivali bassi scamosciati sono perfetti anche con una gonna midi in lana e un cappotto corto: un look comodo e stiloso.

Stivali in bassi stile cowboy: fascino western

Lo stile western rimane un trend forte anche quest’inverno. Gli stivali bassi in stile cowboy, spesso decorati con fascette, cuciture a contrasto e piccoli dettagli metallici, sono perfetti per chi cerca un mix tra casual e chic. I modelli in pelle marrone o nera con punta leggermente affusolata sono i più versatili.

Abbinali a un paio di jeans a zampa e a una camicia in denim per un total look western. Se vuoi un outfit più urbano, indossali con una minigonna in pelle e un blazer oversize. Gli stivali bassi da cowboy sono ideali da abbinare anche a vestiti midi a stampa geometrica: un mix di stili che non passa inosservato.

Stivali bassi con suola chunky: comfort e stile urbano

Le suole spesse sono il dettaglio che rende gli stivali bassi irresistibili questa stagione. I modelli chunky, con una silhouette robusta e un look urban, sono perfetti per affrontare le giornate più fredde senza rinunciare allo stile. Spesso realizzati in pelle nera o marrone, si distinguono per la loro comodità e praticità.

Per un look casual, indossali con un paio di pantaloni cargo e un piumino oversize. Aggiungi un berretto di lana per completare l’insieme. Per un outfit più sofisticato, prova con un abito aderente in maglia e un trench coat. Gli stivali bassi con suola chunky funzionano anche con una minigonna plissettata e collant coprenti, perché danno un tocco moderno a un look classico.