La giacca in neoprene è un capo di abbigliamento versatile, comodo e pratico. Si sposa con diversi tipi di outfit e gusti.

Capo di abbigliamento versatile e di tendenza, la giacca in neoprene offre comfort e protezione oltre che uno stile caratteristico. Materiale nato per le immersioni subacquee, oggi è utilizzato – come detto – anche per le giacche, che possono essere indossate in varie occasioni.

Conosciuto anche come tessuto scuba, si tratta di una gomma sintetica che venne utilizzata come tessuto da abbigliamento, per la prima volta, negli anni Cinquanta. Proprio perché adatto alle immersioni, il neoprene è un materiale particolarmente caldo. Scopriamo, quindi, come abbinare la giacca in neoprene.

La giacca in neoprene per un look casual chic



Materiale duraturo, è – ovviamente – resistente all’acqua, oltre che ai raggi UV e ad essere liscio. Una giacca in neoprene può essere abbinata a tessuti classici come il pizzo o lo scamosciato. Parlando di look informali, la giacca in neoprene si può abbinare a dei jeans boyfriend o jeans skinny. Va bene anche con t-shirt bianche o colore neutro, così da lasciare l’attenzione sulla giacca.



Con un tocco fresco, a completare l’outfit possono andare bene anche delle sneakers bianche o stivali alti o bassi e degli accessori minimal: pensiamo a dei braccialetti semplici. Come detto, però, la giacca in neoprene può essere anche elegante e adatta a eventi più formali. Potreste indossarla con un abito a tubino o una gonna midi, pantaloni palazzo e cappotti. Potreste abbinare dei tacchi alti che slancino la figura e dei colori come il nero, il blu scuro o il verde scuro. Per un look sofisticato, non dimenticate un paio di orecchini, magari pendenti in argento.

Outfit sportivo per giacche in neoprene da donna



Infine, per uno stile sportivo, la giacca in neoprene è quasi una scelta scontata. Può essere abbinata a pantaloni da jogging o leggings, top, t-shirt o felpe con cappuccio. Anche in questo delle sneakers possono completare il look, in modo funzionale. Perché non indossare una borsa a tracolla come tocco finale?



Per concludere, la giacca in neoprene è un capo di abbigliamento versatile che si presta a diverse interpretazioni stilistiche. Per quanto riguarda i colori, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Insomma, come fare in poche parole? Lasciatevi semplicemente guidare dalla fantasia.