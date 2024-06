Vuoi mettere il costume brasiliana quest’estate? Ecco quello che devi sapere per scegliere il modello giusto per te.

Quando arriva l’estate tutte noi vogliamo apparire al meglio anche al mare. Ci sono tantissimi modelli di costume che possiamo provare, da quello intero, al due pezzi con il sopra a triangolo, oppure push up o la slip a vita bassa, la brasiliana, insomma la scelta è davvero infinita.

Ma se abbiamo in mente un modello ben preciso che è un giusto compromesso tra comodità e bellezza sceglieremo la brasiliana. Questo modello, però, sta bene a tutte, oppure come dobbiamo sceglierlo? Ecco tutto quello che devi assolutamente conoscere per apparire al meglio anche al mare, o in piscina.

Costume brasiliana: quello che devi sapere prima di acquistarlo

Come prima cosa indichiamo cos’è un costume brasiliano. Parliamo di uno slip più sottile del normale che ci permette di abbronzarci meglio. Perfetto se vogliamo sentirci bene e magari per noi il perizoma o il tanga è troppo. Ovviamente ogni fisico ha il suo costume che esalta le forme.

Quindi è sempre bene provare i vari modelli e poi scegliere. Noi oggi però ti vogliamo far conoscere alcune informazioni sulla brasiliana. Ovviamente, come in tutte le cose, dipende sempre dalla voglia di osare e di mettere in mostra il nostro lato B, magari frutto di moltissime ore passate in palestra, o se siamo fortunata da madre natura.

Il costume brasiliana si presenta come molto sgambato che esalta i glutei e valorizza le curve, creando una sorta di cuore. Questo modello è perfetto se vogliamo camuffare un lato B un po’ senza volume. Ottimo anche per slanciare le nostre gambe. Ci sentiremo super seducenti senza essere volgari.

È molto femminile e comodo da indossare. In questo momento è il modello che va per la maggiore e lo puoi trovare con tutte le stampe possibili ed immaginabili. Ci sono di tutti i brand, da quelli che costano pochissimo a cifre da urlo. Ovviamente per la parte superiore decidi tu quello che vedi meglio sul tuo fisico.