Costumi per nascondere la pancia? Assolutamente si, eccoli

Dopo l’inverno è rimasto qualche chiletto di troppo sulla pancia? Niente paura per la prova costume, utilizza questi modelli e sarai perfetta.

Può succedere per mille motivi diversi che abbiamo un po’ di pancetta ma non dobbiamo assolutamente avere timore della prova costume, anzi. Anche in questo caso ci sono alcuni piccoli segreti da donna che possiamo mettere in atto. Ecco quindi che non sarà un po’ di pancetta a non farci andare al mare.

Noi oggi ti proporremo non uno ma ben cinque modelli che fanno al nostro caso. Quindi prendi carta a penna e tieni a mente queste informazioni quando andrai a comprare il nuovo costume. Rimarrai senza parole anche quando lo andrai a provare in camerino!

Costumi per mimetizzare la pancia

Manca davvero pochissimo all’estate. Le scuole stanno piano piano finendo e questo vuol dire solamente una cosa. Vacanze! Alla grande maggioranza delle persone piace andare al mare o in piscina e questo indica che dobbiamo metterci il costume. Ma come possiamo fare se non ci sentiamo sicure e vogliamo mimetizzare un pochino la pancia?

Noi oggi ti indicheremo ben 5 modelli che sono perfetti e che ti faranno sentire bellissima. Li puoi trovare, sicuramente, di ogni prezzo, ne siamo certi. Quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo quali sono:

Bikini a vita alta. Sono perfetti per mimetizzare qualche rotolino di troppo dovuto all’inverno! Pepli o roiches snelliscono le game e mimetizzano la pancia. E poi sono troppo eleganti. perfetti anche quelli con le frange. Costume nero intero. Un grande classico intramontabile che armonizza la figura a tutto tondo. Slip anni 80 che incorniciano i fianchi.La nostra figura sembrerà assolutamente più snella in pochissimo. Costumi interi con profonda scollatura a V o tagli cut out. Perfetti i vari tagli se si trovano sul seno oppure ai lati dell’addome. Fiocchi, nodi e quant’altro snelliscono.

Adesso che consoci queste preziosi consigli su quali costumi indossare per mimetizzare un po’ di pancia siamo certi che andrai subito a provarli per vedere se effettivamente è vero. Rimarrai senza parole da quello che vedrai allo specchio e confessa non lo avresti mai pensato.

Ti consigliamo anche, dato che stai per partire, anche cosa portare per un fine settimana fuori casa e quali sono i costumi da bagno perfetti per slanciare la figura. Adesso non hai più scuse per non andare al mare e goderti un po’ di relax senza pensare a niente.