Devi andare in vacanza al mare e non sai che outfit portare in valigia con te? Ecco quali ti faranno sentire al top!

La vacanza si avvicina e stai per preparare la valigia ma non hai la minima idea di quali outfit portare con te? Sei sulla guida di stile giusta! Ecco i look più trendy per l’estate 2023 che dovrai indossare in vacanza al mare per essere una vera diva!

Ogni occasione è buona per sfoggiare look di tendenza e originali. Certo che quando andiamo in vacanza facciamo sempre molta fatica a scegliere gli outfit più giusti da portare con noi, sia per lo spazio ridotto della nostra valigia sia perché vorremmo portare tutto il nostro guardaroba con noi. Da oggi tutto cambierà! Non avrai bisogno di valige pesantissime, ma di pochi outfit di tendenza che ti facciano sentire al top! Diamo il via alla nostra guida di stile targata CheDonna con gli outfit da vacanza che amerai alla follia!

Tutti gli anni la stessa storia: prepariamo le nostre immense valigie per la vacanza al mare estiva ma una volta arrivati a destinazione, disfiamo i nostri bagagli e ci rendiamo conto che abbiamo dimenticato il pezzo forte del look che avevamo ideato a casa.

È arrivato il momento di non commettere più questo errore di stile madornale, perché oggi ci siamo noi di CheDonna che con questa guida di stile vi mostreremo i tre look adatti a diverse occasioni da portare assolutamente in valigia con voi per la vacanza estiva al mare!

Siete pronte? Iniziamo!

Outfit estivi da vacanza al mare: ecco i tre look adatti a tre momenti diversi che non dovrai lasciare a casa!

Camicia oversize e sneakers: le scarpe da ginnastica sono la prima cosa che dovrete mettere con te in valigia. Sceglietene un paio, il più comodo e versatile, e poi realizzate un outfit da giorno che possa andare bene sia per la passeggiata in città sia per il pranzo vista mare. Partiamo da una camicia di cotone bianca oversize che faccia da abito, abbiniamo poi il nostro paio di sneakers e una borsa colorata in tinta con le scarpe. La camicia oversize farà da vestito ma anche da copricostume se proseguite la vostra giornata con un aperitivo sulla spiaggia.

Top fazzoletto e pantalone palazzo: un altro look essenziale per la vacanza estiva è quello composto da top fazzoletto, pantalone palazzo colorato in tinta con il top, sandalo sabot con tacco e borsa secchiello. Questo look è trendy ma anche molto versatile. Potete indossarlo il pomeriggio per la gita in centro città ma diventa perfetto anche per la cena romantica. Insomma, non può mancare nella vostra valigia!

Abito lungo: ultimo, ma non per importanza, è l’abito lungo. Esempio perfetto di outfit elegante che diventa copricostume per la festa in spiaggia in un attimo. Basta solo cambiare la scarpa. Tacco a spillo per la cena a lume di candela oppure sandalo flat per la spiaggia. Sceglietelo di un colore acceso e estivo, come l’arancio o il fucsia. Questo farà brillare la vostra abbronzatura e avrete tutti gli occhi puntati su di voi! Sarete perfette!